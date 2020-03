F.A.Z.-Newsletter : Elektronische Fesseln gegen Corona

Bis vor Kurzem noch hätten wir es in Deutschland wohl für undenkbar gehalten, dass Regierungsvertreter öffentlich darüber reden, die Handydaten ihrer Bürger zum Schutze des Gemeinwohls auszuwerten. Datenschnüffeln war ein Privileg der Nachrichtendienste, galt öffentlich aber als untragbar. Heute nennt Berlin das Nachverfolgen von Infektionsketten mittels mobiler Daten einen „wesentlichen Baustein“ für die Zeit, wenn die strengen Quarantäne-Regeln im Kampf gegen das Coronavirus irgendwann mal wieder gelockert werden sollen. Times are changing, wie auch der ehemalige Bundesaußenminister Joseph „Joschka“ Fischer in unserem Gastbeitrag feststellt. Das Virus sei eine einschneidende Zäsur im Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. „Der Staat wird sehr viel mehr zum steuernden Vorsorgestaat werden“, schlussfolgert der ehemalige Grünen-Politiker.

Er war der Star der frühen Tage im Kampf gegen das Virus: Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister und, was derzeit etwas in Vergessenheit gerät, zweiter Mann im Team Laschet für die Parteiführung der CDU. Doch mit zunehmender Dauer machten andere einen Schritt vorbei an Spahn - die Kanzlerin und ihr Kassenwart Olaf Scholz, sogar der bayerische Ministerpräsident Markus Söder drängten ihn aus dem Rampenlicht. „Spahn im Fahrstuhl“, titelt unser Berliner Wirtschaftskorrespondent Christian Geinitz in seinem Leitartikel. Die Corona-Krise werde die Frage beantworten, wohin es mit Spahns Karriere geht: rauf oder runter?

