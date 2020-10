F.A.Z.-Newsletter : Bedenkliche Corona-Entwicklung

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Neuer Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

In Deutschland schnellt die Zahl der Neuansteckungen hoch: Mehr als neue 11.000 Fälle hat das RKI binnen eines Tages registriert. Ärztevertreter warnen vor einer Überforderung der Gesundheitsämter. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Söder will die Corona-Ampel um die Stufe Dunkelrot erweitern. In Berlin-Neukölln explodiert der Inzidenzwert auf 217,9. Und in Spanien gibt es jetzt mehr als eine Million Corona-Infektionen. Höchste Zeit, abermals auf die Vulnerablen und Einsamen zu schauen. Während der ersten Corona-Welle wurden Pflegeheimbewohner isoliert. Inzwischen gibt es andere Strategien für den Umgang mit Alten, wie mein Kollege Rüdiger Soldt am Beispiel von Pflegeheimen in Baden-Württemberg beschreibt. „Wir sperren unsere alten Menschen jetzt nicht wieder ein“, heißt es dort.

Für Hintergründe zur Wahl in den Vereinigten Staaten empfehle ich Ihnen heute die F.A.Z. auf Instagram: Was hat sich Trump für eine mögliche zweite Amtszeit vorgenommen? Was verspricht er seinen Wählerinnen und Wählern? Die Antworten geben wir in unserer aktuellen Instagram-Story.

Im neuen Einspruch-Podcast diskutiert Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP, über Sinn und Unsinn einer Parlamentsbeteiligung bei der Corona-Politik.

Mehr zum Thema 1/

Und sonst? Verkündet das Europaparlament den Gewinner des Sacharow-Preises. Wählt der BR einen Nachfolger für Intendant Ulrich Wilhelm. Stimmt der Justizausschuss des amerikanischen Senats über Amy Coney Barrett als Kandidatin für den Supreme Court ab. Will sich Boris Becker vor Gericht gegen Vorwürfe einer Insolvenzbehörde wehren.

Die Nacht in Kürze

Amerikas Geheimdienste warnen vor versuchten Wahlmanipulationen durch Iran und Russland. Die Staaten sollen sich Zugriff auf Registrierungsdaten von Wählern verschafft haben.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist in der Champions League trotz des Corona-Wirbels um Serge Gnabry mit einem überzeugenden Sieg in die Mission Titelverteidigung gestartet. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann gegen Atletico Madrid 4:0 (2:0) und knüpfte damit nahtlos an die starken Leistungen aus dem Finalturnier in Lissabon vor knapp zwei Monaten an.

Lesen Sie die komplette Berichterstattung zur Amerika-Wahl auf FAZ.NET drei Monate lang für nur 1 Euro in der Woche. Seien Sie schnell: Diese Aktion für Neukunden von F+ ist auf sechs Wochen befristet.