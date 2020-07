F.A.Z.-Newsletter : Einer, der großes für sich im Sinn hat

In Hessen droht ein Beben wegen rechtsextremer Drohschreiben, und die EU knöpft sich Apple vor. Was sonst noch wichtig wird, der Newsletter für Deutschland.

Der EU-Gipfel für den Europäischen Wiederaufbaufonds wirft seine Schatten voraus. Ein Kompromiss über die riesigen Corona-Hilfen ist noch nicht in Sicht, obwohl Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron entschlossen hinter einem großen Wurf stehen. In den Hauptstädten brodelt es, man wirbt um Verbündete. In Brüssel lockt Ratspräsident Charles Michel jetzt mit dem Versprechen, 30 Prozent des Geldes werde für Klimaschutz reserviert. Was dieses Versprechen wert ist, hat unser Brüssel-Korrespondent Hendrik Kafsack analysiert. Offensichtlich trickst die EU hier ganz gerne. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeigt sich unbeeindruckt, er wirbt für harte Konditionen und dämpft die Erwartungen an das Treffen, das Freitag beginnt. Die Bundeskanzlerin hat sich unterdessen beim Koalitionspartner CSU auf der Insel Herrenchiemsee Rückhalt geholt. Gemeinsame Tagung mit dem bayerischen Kabinett in der prunkvollen Spiegelgalerie des Neuen Schlosses: Wer wollte in diesem Ambiente nicht großzügig sein, im Interesse Europas? An Bayerns Ministerpräsident Markus Söder werden die 750 Milliarden Euro, für die sich die EU auch verschulden will, nicht scheitern. Der Mann hat schließlich auch für sich selbst großes im Sinn.

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. F.A.Z.

Nicht ums Geld, sondern möglicherweise um Leben und Tod – und natürlich um politische Karrieren – geht es in der „NSU 2.0“-Drohbrief-Affäre in Hessen. Mit dem gestrigen Rücktritt des Landespolizeipräsidenten Udo Münch, einem engen Vertrauten des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU), ist die Sache politisch nicht ausgestanden. Beuth steht unter Druck, nachdem bekannt geworden war, dass auch den Droh-E-Mails an die Linken-Politikerin Janine Wissler Abfragen aus dem polizeilichen Informationssystem vorangegangen waren, wie schon in zwei früheren Fällen gegen eine Kabarettistin und eine Rechtsanwältin, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt, bisher ohne Erfolg.