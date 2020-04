F.A.Z.-Newsletter : Eine Geduldsprobe

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Das alljährliche Hochamt der Gewerkschaftsbewegung ist der Tag der Arbeit, dessen Ursprünge 1886 in Chicago liegen. Was wird aus der Tradition, wenn Abstand das Maß aller Dinge ist und die üblichen Kundgebungen, die in Deutschland zuletzt rund 350.000 Menschen auf die Straßen und Plätze brachten, nicht mehr möglich sind? Und wie feiert man mitten in der wohl schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg? Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB geht Freitag online, um 11 Uhr beginnt die Zentralkundgebung im Netz. Auch ein virtueller Chor wird geboten. DGB-Chef Reiner Hoffmann muss sich auf der ungewohnten Bühne und in schweren Zeiten als „Arbeiterführer auf Abstand“ bewähren, mein Berliner Kollege Dietrich Creutzburg hat ihn porträtiert. Als Morgengabe an die Gewerkschaften hat sich die große Koalition nicht lumpen lassen und gestern schnell noch weitere Hilfen für Arbeitslose, Kurzarbeiter und Altenpfleger beschlossen, zusammen rund 3,6 Milliarden Euro. Gerne wüsste man, was Detlef Scheele, der Präsident der Bundesagentur für Arbeit von dieser Zusatzbelastung seiner sich rasant leerenden Kasse hält. Gelegenheit zu einer Stellungnahme bietet ihm die heutige Verkündung der neuen Arbeitslosenzahlen in Nürnberg.

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat gestern Abend die Zinsen nicht weiter gesenkt, aber bekräftigt, ihr schon enormes Krisenarsenal ausschöpfen zu wollen. Nach Ansicht von Präsident Donald Trump kann die Fed zwar gar nicht des Guten zu viel tun, zumal im Wahljahr. Doch hat der Kongress die Notenbank im Kampf gegen die Corona-Folgen schon mit neuen und riskanten Aufgaben betraut. Die Fed wird faktisch zur Förderbank für Unternehmen, das bedroht ihre Glaubwürdigkeit, warnen Ökonomen. Heute Nachmittag wird sich auch die Europäische Zentralbank wieder mit den Folgen der Corona-Krise befassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte die Zinsen ebenfalls unverändert lassen, aber vielleicht Hinweise geben zum Volumen der Anleihekäufe.

Die Nacht in Kürze:

Verfassungsschützer in Thüringen bewerten das angekündigte Aus des AfD-„Flügels“ um Björn Höcke als Verschleierungstaktik. Es gebe weiter demokratiefeindlichen Bestrebungen.

Tesla-Chef Elon Musk gibt sich als Corona-Skeptiker und poltert immer lauter. Er ist die gegenwärtigen Restriktionen leid – und kritisiert sie als „faschistisch“.

Vor der griechischen Mittelmeerküste wird ein Nato-Hubschrauber vermisst. An Bord waren offenbar sechs Personen. Eine Such- und Rettungsaktion wurde gestartet.

