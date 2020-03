F.A.Z.-Newsletter : Eine Drohung steht im Raum – und ein Geheimarchiv öffnet sich

Wie Umgehen mit Erdogans Forderungen? Das wird auch heute die EU beschäftigen. Der Vatikan gibt erstmals Einblick in geheime Dokumente, und für die CDU stehen gleich zwei wichtige Termine an. Alles was wichtig ist, der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

die „Tore sind geöffnet“, zehntausende Migranten harren auf türkischem Boden an der Grenze zu Griechenland aus, wer versucht, sie zu passieren, wird mit Blendgranaten und Tränengas traktiert: Die Ankündigung des türkischen Präsidenten hallt auch heute nach – und das Thema Migration ist wieder ganz oben auf der politischen Agenda. Für die EU-Staaten stellt sich die Frage: Wie auf die unverhohlene Drohung reagieren? Erdogan, dessen Militäroffensive in Syrien immer mehr zum Fiasko wird, will, dass Hilfsgelder für Flüchtlinge in seine Staatskasse fließen, zudem wirft er der EU vor, das Flüchtlingsabkommen nicht einzuhalten. Als Druckmittel instrumentalisiert er abermals die Flüchtlinge als „Waffe“, wie F.A.Z.-Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger kommentiert. Die EU erfahre aufs Neue, was es heißt, wenn die Türkei versucht, ihre Interessen durchzusetzen ohne Rücksicht auf Verluste.

Athen wirft Ankara derweil vor, als eine Art „Schleuser“ zu agieren und Migranten dazu zu bewegen, nach Griechenland zu kommen. Dass der Vorwurf wohl nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, belegt der Umstand, dass sich die Menschen ausschließlich in Richtung Griechenland, nicht aber nach Bulgarien aufmachen, wie meine Kollegen Rainer Hermann und Michael Martens berichten. Denn Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow achte „seit Jahren peinlich genau darauf, es sich mit Erdogan nicht zu verderben“. Lesen Sie den ganzen Bericht hier.

Es ist eine weltpolitisch brisante Frage: Welche Rolle spielte Papst Pius XII. in der Zeit des Nationalsozialismus? Kritiker werfen dem Pontifex vor, er habe zu wenig getan, um verfolgten Juden zu helfen und argwöhnen, der Vatikan halte kompromittierendes Material zurück. Auch habe Pius XII. den Holocaust nicht ausdrücklich verurteilt, was der Vatikan nicht bestreitet. Zahlreiche historische Untersuchungen bestätigen jedoch, dass der Papst Tausende Juden gerettet habe. Von heute an könnte mehr Licht in dieses dunkle Kapitel der katholischen Kirche dringen, denn der Vatikan gibt Einblicke in Millionen von Dokumenten seines Geheimarchivs. Welche Erkenntnisse durch die Öffnung zu erwarten sind, verrät mein Kollege Thomas Jansen.

Thüringen-Krise, der Rücktritt Annegret Kramp-Karrenbauers als Parteichefin und nun die anstehende Kampfkandidatur um den CDU-Vorsitz: Die Christdemokraten sind nach mehreren Tiefschlägen in der Selbstfindungsphase. Die angestrebte „Teamlösung“ ist passé, es sei bereits eine gewisse Lagerbildung und Aggressivität im Umgang miteinander zu bemerken, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther jüngst laut einem Bericht. Die drei nordrhein-westfälischen Kandidaten im Rennen um die Parteiführung, Laschet, Merz und Röttgen machen heute ausnahmsweise gemeinsame Sache und treffen sich am Abend in Berlin, um das weitere Vorgehen bis zum Sonderparteitag am 25. April zu erörtern. Was sie genau besprechen wollen, ist nicht bekannt. Bekannt hingegen ist, wo sich ihre Wege bereits gekreuzt haben – und zwar nicht immer in Freundschaft. Reiner Burger hat die Geschichte der Kontrahenten zusammengefasst. Und noch ein Blick nach Thüringen, wo die Regierungskrise auch dank der CDU ihren Ausgang nahm: Dort sortiert sich die Fraktion heute neu und sucht einen Nachfolger für den in Ungnade gefallenen bisherigen Fraktionschef Mike Mohring, der nicht mehr kandidiert.

Und sonst? Beginnt die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mainz mit der Predigt des scheidenden Vorsitzenden Kardinal Reinhard Marx. Die Wahl von dessen Nachfolger ist für Dienstag geplant. Treffen sich Migrantenverbände und weitere Repräsentanten der Zivilgesellschaft, Kirchenvertreter und Politiker zum 11. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt. Es wird auch um den rassistischen Anschlag von Hanau gehen. Beginnen die Europäische Union und ihr früheres Mitglied Großbritannien in Brüssel mit den Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen.

Die Nacht in Kürze:

Die Infektionen als Folge des Coronavirus nehmen weiter zu. Auch in Berlin gibt es nun einen ersten Fall.

Abschied eines überraschenden Kandidaten: Pete Buttigieg steigt aus dem Vorwahl-Rennen der amerikanischen Republikaner aus.

Poet, Priester, Revolutionär: In Nicaragua stirbt Ernesto Cardenal mit 95 Jahren.

