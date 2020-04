F.A.Z.-Newsletter : Ein Virus, viele Maßnahmen

Heute beginnt sie, die schrittweise Rückkehr in ein wenig Normalität in der Corona-Krise. Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen vielerorts wieder öffnen. Doch so unterschiedlich schon die Beschränkungen in den einzelnen Bundesländern ausfielen, so sieht es auch bei den Lockerungen aus. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland etwa dürfen auch größere Läden öffnen, solange die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt bleibt. Nordrhein-Westfalen schert aus und lässt sogar große Möbelhäuser öffnen – Ikea verzichtet darauf, bevor es nicht die nötigen Gesundheitsvorkehrungen getroffen hat. Auch beim Öffnungstermin geht man unterschiedliche Wege: In Berlin und Brandenburg öffnen die Geschäfte erst am Mittwoch, in Thüringen am 27. April. Bayern macht sowieso sein eigenes Ding und unterscheidet beim Öffnungstermin zwischen Größe und Art der Geschäfte. Sachsen erlaubt von heute an Gottesdienste mit beschränkter Teilnehmerzahl, dafür kommt die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichem Nahverkehr. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Tragen einer Maske vom 27. April an vorgeschrieben. Und in der Bildungspolitik, die sich schon vor Corona-Zeiten von Bundesland zu Bundesland stark unterschied? Sachsen öffnet seine Schulen von heute an für die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, in Berlin und Brandenburg werden Abiturprüfungen abgelegt. Wie der Unterricht im Schichtbetrieb in der Hauptstadt funktionieren soll und die Schulen trotz Corona langsam wieder den Betrieb aufnehmen wollen, hat meine Kollegin Heike Schmoll für Sie aufgeschrieben.

Laufen die Deutschen im Kampf gegen das Virus also wie ein „Hühnerhaufen“ durcheinander, wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) befürchtet? Reinhard Müller hält in seiner Leitglosse dagegen, besteht doch „die bewährte Überzeugung, dass eine Krise am besten vor Ort bekämpft wird, und dass die konkreten Mittel je nach Lage voneinander abweichen können.“ Seine Empfehlung lautet: „Die Länder sollten sich geradezu ermutigt fühlen, im Rahmen der mit dem Bund vereinbarten Strategie, aber nach ihren eigenen (Wert-)Vorstellungen zu handeln.“