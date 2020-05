F.A.Z.-Newsletter : Ein Stück mehr Freiheit mit Vorsicht

Die Bundesrepublik startet nach einem aufwühlenden Wochenende in diesen Montagmorgen: Proteste gegen die Corona-Einschränkungen hier, gestiegene Reproduktionszahl dort – was nach einem krassen Gegensatz klingt, gehört nun wohl zum Alltag mit dem Virus dazu. Ist das schon die „neue Normalität“ von der alle reden? In jedem Fall sind es ernüchternde Berichte, die einen schwungvollen Start in die neue Woche nicht so recht gelingen lassen mögen. Müssen wir uns auf einen Rückschlag in der Bekämpfung der Pandemie einstellen? Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält das für „wahrscheinlich“, wie er im Gespräch mit der F.A.Z. sagte. Wie gefährlich sind die Demonstrationen von Berlin bis München gegen die vermeintliche „Corona-Lüge“? Wie weit reichen die Verschwörungstheorien, die sogar von einigen Bischöfen verbreitet werden, schon in die Gesellschaft hinein – und welchen Nutzen werden die Rechtspopulisten im Land daraus schlagen? Diese Fragen werden, ja müssen, die Menschen in Deutschland von nun an beschäftigen. Unser Innenpolitik-Chef Jasper von Altenbockum hat eine erste Antwort schon gefunden: „Ohne Verstand wurde in Stuttgart und anderswo für eine Ischgl-Freiheit geworben, die eine Freiheit ohne Maß, ohne Verantwortung, ohne Folgenabschätzung, ohne Staatsbürgerlichkeit ist. Diese Freiheit gehört aber nicht zu den Grundrechten. Sie gehört ins Grundgesetz der Primitivität“, kommentiert er in der heutigen Ausgabe der F.A.Z..

Ein Stück weit Freiheit erlangen die Menschen an diesem Montag in Deutschland und anderswo. In mehreren Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Bayern werden die Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus weiter gelockert. Große Geschäfte dürfen wieder öffnen, Beschränkungen für Gastronomie oder im Sport werden gelockert, weitere Schüler kehren an die Schulen zurück. In Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und anderen Staaten treten ebenfalls Lockerungen in Kraft. Und auch in Spanien soll heute nach fast zwei Monaten strenger Ausgangsbeschränkung der Lockerungsplan der Regierung in die Tat umgesetzt werden. Doch von einem Café oder einem kühlen Bier auf der Terrasse einer Bar können Millionen Einwohner von Madrid und Barcelona weiterhin nur träumen, berichtet unser Korrespondent in Madrid, Hans-Christian Rößler. Denn keine der beiden größten Städte des Landes erfüllt bisher die Voraussetzungen für zusätzliche Erleichterungen. Für insgesamt knapp die Hälfte der 47 Millionen Spanier und in 22 der 50 Provinzen bleibt erst einmal alles beim Alten.

Im Keim erstickt scheint auch die Hoffnung auf eine gelungene Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der deutschen Fußball-Bundesliga. Noch bevor die erste Partie überhaupt ausgetragen wurde, wackelt das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL), nachdem zwei Spieler des Zweitligaklubs Dynamo Dresden positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Mannschaft wollte sich eigentlich an diesem Montag in die im Rahmen des DFL-Hygienekonzepts vorgeschriebene einwöchige Quarantäne begeben (in ein Vier-Sterne-Hotel in der Stadt) und am Sonntag gegen Hannover 96 auflaufen. Daraus wird nun nichts, das Team muss zwei Wochen in häusliche Quarantäne, „und der Fußball sitzt in der Falle“, wie mein Kollege Michael Horeni aus der Sportredaktion kommentiert. Es wird also einiges zu besprechen geben, wenn heute das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes unter anderem zur Fortsetzung des DFB-Pokals, des Spielbetriebs in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga tagt – und vermutlich neidvolle Blicke auf die Färöer werfen wird, wo am Samstag schon wieder der Ball rollte.