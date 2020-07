F.A.Z.-Newsletter : Ein schicksalshafter Tag

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Kurz nach dem Anschlag rief der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) einen „Aufstand der Anständigen“ gegen Neonazigewalt aus. Dass dieser Appell auch heute nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat, zeigen die jüngsten rechtsextremen Gewalttaten von Hanau, Halle und Kassel. Heute geht in Frankfurt der Prozess wegen des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke weiter. Es bleibt zu hoffen, dass die Aufklärung in diesem Fall vollständig gelingt.

Und sonst: Will sich der frühere AfD-Chef in Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, in einem Prozess am Landgericht Berlin in die Partei zurück klagen – kurz nachdem das Bundesschiedsgericht der Partei am Wochenende den Ausschluss von Andreas Kalbitz, dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion in Brandenburg, bestätigt hat. Tritt eine für die Ostukraine verhandelte Waffenruhe offiziell in Kraft. Wird das Urteil im Prozess um einen tödlichen Angriff mit einem Samuraischwert in Stuttgart erwartet. Verkündet der Bundesgerichtshof seine Entscheidung zu zwei Klagen zum „Recht auf Vergessen“.

Die Nacht in Kürze:

Am letzten Spieltag der Premier League sichern sich Chelsea und Manchester United die vakanten Plätze in der Champions League. In Italien krönt sich Juventus Turin vorzeitig zum Meister.

Die Deutsche Post hat angekündigt: Künftig sollen Briefe von Kunden des Internet-Konzerns 1&1 vorab digital zugestellt werden. Der Dienst wird kostenfrei sein und steht theoretisch 34 Millionen Nutzern zur Verfügung.