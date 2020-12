F.A.Z.-Newsletter : Ein langer Corona-Endspurt und eine weitere Thüringer Posse

Der lang ersehnte Durchbruch beim Impfstoff ist noch nicht lange her, aber die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie geben wenig Anlass zur Euphorie. Kliniken stoßen an ihre Belastungsgrenzen, die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle steigt: In den letzten 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter 23.449 Neuinfektionen und 432 Todesfälle. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, rechnet mit „vielen weiteren Toten“ in den kommenden Wochen und warnt vor immer mehr Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen. Mein Kollege Jasper von Altenbockum schreibt in seiner Leitglosse: „Wer so viel über Schulen, aber so wenig über Heime streitet, ist vielleicht in der falschen Richtung unterwegs.“

Baden-Württemberg verschärft, Söder wartet noch

Angesichts der bedenklichen Zahlen zeigte sich kaum jemand überrascht über die Verlängerung des „Lockdown Light“ bis zum 10. Januar. Manchen geht dieser noch nicht weit genug. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder etwa zeigt Sympathien für einen härteren und kürzeren Lockdown und stellt weitere Kontaktbeschränkungen in Aussicht, wenn sich die Lage nicht bessert. Baden-Württemberg ist schon einen Schritt weiter: Bewohner in Corona-Hotspots dürfen nachts nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen. Bevor die „Querdenker“ angesichts dieser trüben Aussichten in Scharen und unmaskiert auf die Straßen strömen, um sich über die „Corona-Diktatur“ zu empören, sollten sie ihre Beziehungen überdenken. Auch wegen eines Treffens mit Anhängern der sogenannten „Reichsbürger“ im November könnte die „Querdenken“-Bewegung laut dem Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stephan Kramer zum Verdachtsfall erklärt werden. In seinem Kommentar fordert Reinhard Müller, der Staat müsse „genau hinschauen – auch jeder Bürger, dem (Versammlungs-)Freiheit lieb ist“.