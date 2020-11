F.A.Z.-Newsletter : Ein Funken Hoffnung

Während die Jecken ihre Karnevalssaison betrauern, hellen Fortschritte beim Impfstoff die Stimmung auf. Und auch der deutschen Wirtschaft geht es nicht ganz so schlecht wie befürchtet. Was wichtig wird, verrät der Newsletter für Deutschland.

Wenn die Uhren an diesem Mittwoch 11:11 schlagen und damit offiziell die Karnevalssaison einläuten, werden die Straßen nicht wie sonst bunt und laut sein. Die Pandemie macht der ausgelassenen Feierei einen Strich durch die Rechnung. Bühnenprogramme, Umzüge und Schlüsselübergaben an den Rathäusern müssen ausfallen. Statt mit engem Körperkontakt in den Kneipen zu singen und zu schunkeln, müssen sich all die Prinzessinnen, Einhörner und Piraten auf Polonaise und Konfetti im Kreise ihrer Familien beschränken. „Fahren Sie nicht in die Karnevalshochburgen“, appelliert Piet Clausen (SPD), Chef des Städtetags in Nordrhein-Westfalen, denn auch, „Bleiben Sie zu Hause“, bittet NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Auch Prominente rufen unter dem Hashtag #diesmalnicht zum Daheimbleiben auf. In der Karnevalshochburg Köln gilt ein Alkoholverbot, die Polizei ist mit Hundertschaften auf den Straßen unterwegs. Dass die Einschränkungen noch länger anhalten könnten, darauf weisen die aktuellen Zahlen hin: 18.487 Coronavirus-Neuinfektionen und damit mehr als am Vorwochentag meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen – und 261 neue Todesfälle.

EU-Kommission soll Impfstoff-Vertrag billigen

Damit nicht auch die Karnevalssaison 2021 ins Wasser fällt, ruhen alle Hoffnungen auf der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech ist gemeinsam mit dem amerikanischen Konzern Pfizer auf dem besten Weg, schon bald ein wirksames Vakzin auf den Markt zu bringen. Zwar ist das Präparat noch gar nicht zugelassen, aber schon an diesem Mittwoch wollen die EU-Kommissare einen Liefervertrag über bis zu 300 Millionen Dosen mit den beiden Unternehmen abschließen. Um 12 Uhr wird sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel dazu äußern. Deutschland hat Biontech mit 375 Millionen Euro gefördert – ob die Bundesbürger deshalb eine Vorzugsbehandlung erhalten, haben meine Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion für Sie recherchiert. Wie es bei Biontech nach der sensationellen Ankündigung nun genau weitergeht, hat der Geschäftsführer Ugur Sahin meiner Kollegin Ilka Kopplin erzählt.