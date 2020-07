F.A.Z.-Newsletter : Drei Tage wach

Korrespondent in Brüssel zu sein, hat gute und schlechte Seiten. Einerseits ist man an einem journalistisch reizvollen Platz stationiert, andererseits können die Gipfeltreffen sich hinziehen, manchmal über mehrere Tage hinweg. So etwas haben unsere Kollegen dort gerade erst wieder erlebt. Der Streit der EU-Staaten über das milliardenschwere Finanzpaket im Kampf gegen die Corona-Krise ist das jüngste Beispiel. Geplant war ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro und ein neuer siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen von mehr als 1000 Milliarden Euro. Aber wie viel aus dem 750-Milliarden-Programm soll als Zuschuss vergeben werden, den die Krisenstaaten nicht zurückzahlen müssen? Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wollten nach Angaben von Diplomaten nicht unter eine Summe von 400 Milliarden Euro gehen. Die sogenannten „Sparsamen Vier“ – Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande – machten grundsätzliche Bedenken geltend und wollten, wenn überhaupt, nur eine kleine Summe, strikte Bedingungen und scharfe Kontrollen, wie das Geld verwendet wird. Sie wollen Länder wie Italien und Spanien zu schnelleren Reformen bewegen. Merkel kam in den Verhandlungen eine Vermittlerrolle zu, denn Deutschland führt seit dem 1. Juli den Vorsitz der 27 EU-Länder. Und heute in der Früh gilt: Vielleicht ist zunächst kein Ergebnis besser als ein zu belastender Kompromiss. Der EU-Gipfel geht wieder in die Verlängerung und damit in den vierten Tag, die Gespräche sollen nach stundenlangen nächtlichen Verhandlungen am heutigen Nachmittag fortgesetzt werden.

Auch diese Nachricht vom Wochenende wird in die neue Woche hinein noch länger diskutiert werden: Auf dem Frankfurter Opernplatz ist es in der Nacht zu Sonntag zu größeren Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten am späten Abend zunächst rund 3000 Menschen gefeiert, als aus der Menge heraus plötzlich rund 20 Personen aneinandergerieten und sich eine größere Schlägerei entwickelte. Eine Gruppe Polizisten bahnte sich daraufhin den Weg durch die Menge, um einzugreifen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums die Situation später beschrieb. Daraufhin seien die Beamten selbst angegriffen worden. Zahlreiche Besucher des Opernplatzes hätten sich mit den Personen, die an der Schlägerei beteiligt gewesen seien, solidarisiert. Die Beamten wurden mit Flaschen und Gläsern beworfen, mehrere von ihnen wurden verletzt – Videos davon kursieren im Netz, man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Die Polizei ging schließlich mit einem Großaufgebot gegen die Randalierer vor. Dabei räumten sie schließlich auch den Platz. Unsere Rhein-Main-Redaktion wird die Reaktionen der hessischen Politik darauf fest im Auge behalten. So jedenfalls kann es auf dem Frankfurter Opernplatz nicht weitergehen; es braucht alternative Angebote kommentiert Jacqueline Vogt.