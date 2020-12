F.A.Z.-Newsletter : Wie das Jahr mit zwei Punktlandungen endet

Das war es nun also, Weihnachten im Corona-Lockdown. Viele Familien mussten in diesem Jahr auf die Gesellschaft geliebter Menschen verzichten, die sich nicht der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus aussetzen wollten oder nicht anreisen konnten. Nicht wenige verbrachten Heiligabend alleine, ließen den traditionellen Besuch der Christmette ausfallen und verschenkten Verlegenheits-Fresskörbe aus dem Supermarkt. Fest steht: Dieses Weihnachten wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Ob es auch dazu beigetragen hat, das Infektionsgeschehen abzuschwächen, ist weniger eindeutig.

Während der Feiertage ist die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen zwar deutlich gesunken: Am zweiten Weihnachtstag meldeten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) 13.755 Corona-Neuinfektionen, nach 14.455 am Freitag und 25.533 an Heiligabend. Das RKI hatte allerdings ohnehin mit geringeren Zahlen gerechnet, weil sowohl weniger getestet wurde als auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern eingingen. Auf den Intensivstationen stieg die Zahl der Covid-19-Patienten jedoch weiter an: 5562 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge am Sonntag intensivmedizinisch behandelt – etwa 200 mehr als an Heiligabend.

Corona-Impfungen gestartet

Umso wichtiger ist es, dass am Wochenende der offizielle Startschuss für die bundesweite Impfung gegen das Coronavirus gefallen ist – einen Tag früher als geplant: In einem Seniorenzentrum in Halberstadt in Sachsen-Anhalt wurden schon am Samstag die ersten Bewohner und Mitarbeiter immunisiert, allen voran die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla. Über den Impfstart in Deutschland und die damit verbundenen Hoffnungen und Sorgen berichtet in einem ausführlichen Artikel mein Kollege Markus Wehner. Und auch in vielen anderen europäischen Ländern wurden am Sonntag die ersten Impfdosen verabreicht – es ist ein gemeinsamer Kraftakt gegen die tödliche Gefahr des Virus und für unser aller Freiheit. Mein Kollege Kim Björn Becker vergleicht in seinem Leitartikel den Kampf gegen das Virus mit einer Schachpartie: Mit dem Impfstart habe die Menschheit gerade einen starken Zug gespielt, der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Partie wecke. Ob der aber auch geeignet ist, das Virus matt zu setzen, stehe auf einem anderen Blatt.