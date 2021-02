F.A.Z.-Newsletter : Die Zeichen stehen auf Lockdown-Verlängerung

Merkel will die Schulen offenbar noch nicht öffnen. Kramp-Karrenbauer will die Bundeswehr erneuern. Und der Senat wertet das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump als verfassungsgemäß. Der F.A.Z.-Newsletter.

Heute steht der nächste Corona-Gipfel an. Alles deutet auf eine Verlängerung des Lockdowns hin. Denn Experten sehen trotz sinkender Sieben-Tage-Inzidenz keinen Grund zur Entwarnung. Frühestens im März könnte es Lockerungen geben. Geht es nach Angela Merkel, sollen dann zuerst Kitas und Grundschulen geöffnet werden, Friseursalons unmittelbar darauf. In der Friseur-Branche hat sich ein regelrechter Schwarzmarkt entwickelt. Der sei viel gefährlicher, als die Läden mit einem strengen Hygiene-Konzept zu öffnen, findet Horst Seehofer.

„Die Zeit wird uns nicht zurück gegeben“: Das sagte ein Jugendlicher in Frankfurt meinen Kolleginnen Melanie Mühl und Elena Witzeck. Er meint damit – natürlich – die Corona-Zeit, die ihm wie so vielen die Flügel stutzt. In der Pandemie suchen die Heranwachsenden kleine Fluchten und finden neue Rituale. Und sie sprechen von „Karma“, wenn der Musiklehrer sich nicht an die Regeln hält und dann selbst Corona bekommt.

Aus der Pandemie sollen übrigens künftig nicht nur herkömmliche Schnelltests helfen, sondern auch Tests, die jeder selbst durchführen kann. Einen Überblick über Nutzen und Tücken dieser Corona-Selbsttests lesen Sie hier.

Was die Bundeswehr braucht

Die Verteidigungsministerin und der Generalinspekteur sind der Meinung, dass die Truppe modernisiert werden muss – und zwar umfassend. Angesichts aktueller Bedrohungen soll die zu starke Orientierung auf Friedens- und Stabilisierungseinsätze korrigiert werden. Im Interview sprechen Annegret Kramp-Karrenbauer und Eberhard Zorn über das, was die Truppe jetzt braucht. Und über die Gegner: Russland und China.

Apropos China

Die WHO hatte ein Expertenteam nach Wuhan geschickt, um sich auf die Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie zu begeben. Leicht wurde es den Wissenschaftlern dabei nicht gemacht. Das Coronavirus Sars-CoV-2 geht vermutlich auf ähnliche Viren in Fledermäusen zurück. Der Huanan-Wildtiermarkt, wo das Virus womöglich auf den Menschen übergesprungen ist, war wohl doch nur einer von mehreren Cluster-Orten. Der Zwischenwirt, der das Virus von der Fledermaus auf den Menschen vermutlich übertragen hat, ist noch nicht gefunden. Es bleibt also kompliziert, wie Peter Sturm kommentiert. Unwahrscheinlich ist jedenfalls ein Laborunfall als Ursache.