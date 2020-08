F.A.Z.-Newsletter : Die wichtigste Mahnung des Tages

Die wohl wichtigste Mahnung des Tages bekommt Deutschland gleich heute Morgen: Das Statistische Bundesamt sagt, wie viel an neuen Schulden Deutschlands öffentliche Haushalte im ersten Halbjahr schon gemacht haben. Gut, dass gerade heute jemand daran erinnert.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Die Corona-Krise hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig solide Staatsfinanzen sind: Nur wer in der Zeit spart, kann in der Not richtig ranklotzen. Heute aber geht es um die nächsten Fragen: Wenn die Not bleibt, wie viel halten die Staatsfinanzen aus? Und wie lange ist Hilfe überhaupt gut? Am Abend tagt nämlich der Koalitionsausschuss und berät über die Krise – nicht zuletzt darüber, ob das Kurzarbeitergeld verlängert werden soll.

Sozialminister Hubertus Heil hat im F.A.Z.-Interview schon angekündigt, dass es das Geld länger geben soll – bis zu 24 Monate. Nicht so sicher ist, ob der Staat Menschen wirklich zwei Jahre lang fürs Daheimbleiben bezahlen soll – vielleicht ergäbe sich in der Pandemie sonst ein Strukturwandel hin zu ganz anderen, zukunftsfähigeren Arbeitsplätzen? Sicher ist aber: Der neue Zeitraum reicht locker über die nächste Bundestagswahl hinaus.