F.A.Z.-Newsletter : Die schlimmsten Befürchtungen

Es sind erschreckende Bilder: Marija Kolesnikowa, die belarussische Oppositionspolitikerin, wird am helllichten Tag von maskierten Männern in einen Kleinbus gezerrt. Ungeachtet internationaler Empörungen und Forderungen, die Vorkämpferin der friedlichen Demokratiebewegung frei zu lassen, bleibt die Frau verschwunden. Mit der brutalen Verschleppung hat Aleksandr Lukaschenka auch die letzten Hemmungen fallen lassen, kommentiert Reinhard Veser in der heutigen Ausgabe. „Der Machthaber ließ schon Gegner verschwinden und mit einiger Sicherheit ermorden, als er vor gut zwanzig Jahren seine Diktatur errichtete“, schreibt der Belarus-Fachmann. Dass sich Lukaschenka zuletzt mehrmals mit dem mutmaßlichen Anführer eines Todesschwadron habe sehen lassen, lasse das Schlimmste für das Schicksal Kolesnikowas und weiterer verschwundener Aktivisten befürchten. Veser fordert rasche Sanktionen der EU – in der Hoffnung, dass sie noch etwas bewegen mögen.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. F.A.Z.

Verglichen mit dem Leid in Belarus sind die Dinge, die heute in Deutschland eine wichtige Rolle spielen, fast schon profan: Bundeskanzlerin Angela Merkel konferiert mit Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer und Spitzenvertretern der Autoindustrie. Auf dem Papier geht es um Digitalisierung und Automatisierung, also um eher technische Fragen. Tatsächlich dürfte in der Videoschalte aber über den Strukturwandel und die durch Corona nochmal drängender gewordenen Probleme in Deutschlands Schlüsselindustrie gesprochen werden. Die große Frage lautet: Gibt es über die schon bestehenden Kaufanreize für E-Autos noch mehr Geld für Hersteller und Zulieferer? Steigt der Staat sogar in Zulieferbetriebe ein, um die zu retten? Heute Abend könnten wir schlauer sein.