F.A.Z.-Newsletter : Die Orgie geht weiter

Was tut die Europäische Union gegen die tiefste Rezession, die sie je erlebt hat? An diesem Mittwoch gibt die Präsidentin der EU-Kommission eine lang erwartete Antwort darauf. Ursula von der Leyen wird einen neuen Entwurf für die EU-Finanzen von 2021 bis Ende 2027 vorlegen; darin enthalten: der „Wiederaufbauplan“ der Kommission, der sich am Ende irgendwo zwischen dem vor wenigen Tagen präsentierten Merkel-Macron-Plan und dem Gegen-Plan der „sparsamen Vier“ bewegen wird. Entscheidende Punkte: Sind es Kredite oder Zuschüsse, die an notleidende EU-Länder gegeben werden, und wird sich die EU dafür verschulden?

Die Verschuldung der EU scheint schon beschlossene Sache – obgleich ein Verbot dagegensteht. Kommt es so, weist der Plan, dem noch ein knackiger Name fehlt, auf den „Hamilton-Moment“, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz ins Spiel brachte: die Vertiefung der EU über deren Finanzverfassung in Richtung eines Bundesstaats (und eines Finanzministers), der das Konstrukt „sui generis“ ablöst, wie es jetzt gerne heißt.

Was es mit Alexander Hamilton, den Vereinigten Staaten von Amerika und diesem Bundesstaat tatsächlich auf sich hat, beschreibt Peter Sturm. Hendrik Kafsack verteidigt die Perspektive der „einsamen Vier“. Abends wird Angela Merkel auf all diese Punkte vielleicht auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Grundsatzrede zur Außen- und Sicherheitspolitik eingehen. Schon am Vormittag konferiert sie an der Seite von Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli.