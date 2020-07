F.A.Z.-Newsletter : Die Masken fallen

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

An Ferien braucht die neue französische Regierung dagegen erst einmal nicht zu denken. Das Kabinett unter dem neuen Premierminister Castex wurde am Montagabend in Paris vorgestellt. Allerdings setzt Präsident Macron auf seinem „neuen Weg“ vor allem auf Altbewährtes, wie Michaela Wiegel schreibt. Nur der „Wüterich aus dem Norden“ sei eine Überraschung.

Auch aus dem Norden, jedoch mehr vor Freude taumelnd als vor Wut aufstampfend, ist der SV Werder Bremen. Der Klub aus der Fußball-Bundesliga hat die Relegation gegen den 1. FC Heidenheim überstanden und durch ein 2:2-Remis im Rückspiel (Hinspiel: 0:0) die Klasse gehalten. Zweimal Unentschieden, trotzdem alles gewonnen. So läuft das also.

Und sonst? Soll heute die Verteidigung des Unternehmers Alexander Falk vor dem Landgericht in Frankfurt ihre Plädoyers halten. Dem Erbe des gleichnamigen Stadtplan-Verlags wird vorgeworfen, einen Anschlag auf einen Anwalt in Auftrag gegeben zu haben – mit einem Urteil wird Ende der Woche gerechnet. Außerdem gibt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Gewinner des diesjährigen Büchnerpreises bekannt. Und die EU-Kommission stellt in Brüssel ihre Konjunktur-Prognose für den Sommer vor.

Mehr zum Thema 1/ 30:09

Die Nacht in Kürze

Chinas nationale Sicherheitsgesetz werde garantieren, dass Hongkong eine der sichersten Städte der Welt bleibe, sagt Regierungschefin Carrie Lam. Nun wurden neue Details zu dessen Umsetzung bekannt.

Südkoreas Tech-Riese überrascht Analysten: Samsung Electronics Gewinne steigen im zweiten Jahresquartal um 23 Prozent.