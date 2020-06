F.A.Z.-Newsletter : Die Macht der Straße

Seit inzwischen fast zwei Wochen bewegen die Black-Lives-Matter-Proteste die Vereinigten Staaten. Sie offenbaren, über welch zerrissenes Land Präsident Trump regiert. Dass Polizisten nach Tötungen im Dienst angeklagt werden, wie es im Fall des unbewaffneten Schwarzen George Floyd, der die Proteste auslöste, geschah, ist dabei ungewöhnlich, wie mein Kollege Winand von Petersdorff aus Washington berichtet. Doch die Demonstrationen haben erste Erfolge: Zum Beispiel wurde in kurzer Zeit durchgesetzt, dass Denkmäler mehrerer Generäle der Sklaverei-befürwortenden einstigen Südstaaten abgebaut werden, schreibt unser Online-Politikchef Andreas Ross. Der Tod Floyds hat indes auch eine Bewegung auf der ganzen Welt ausgelöst. In vielen deutschen Städten finden Demonstrationen statt, am kommenden Wochenende etwa in Frankfurt. Und in den Niederlanden protestieren Schwarze gegen die dort aus ihrer Sicht noch immer vorherrschende Diskriminierung von Dunkelhäutigen, berichtet unser Korrespondent Thomas Gutschker aus Rotterdam. Was friedliche Demonstranten bewirken können, zeigte sich indes gestern Abend auch am anderen Ende der Welt: Trotz Verbots kamen in Hongkong Tausende in den Victoria Park, um wie jedes Jahr der blutigen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz durch Pekings Truppen zu gedenken. Meine Kollegin Friederike Böge berichtet: Die Polizei sagte zwar durch, dass sich die Demonstranten strafbar machten – doch sie griff nicht ein.

Dass der Druck der Straße zuweilen auch zu problematischen politischen Entscheidungen führen kann, zeigt das Brexit-Referendum von vor inzwischen vier Jahren. Denn noch immer ist nicht klar, wie das gar nicht so Vereinigte Königreich und die EU auseinandergehen werden – auch wenn Großbritannien den formellen Austritt Anfang dieses Jahres durchgeführt hat. Nun aber laufen die Verhandlungen über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen und da kommt man nicht zusammen. Heute endet die vierte Verhandlungsrunde für ein Handelsabkommen. Beide Seiten wollen sich im Anschluss äußern – niemand gibt sich sonderlich zuversichtlich.

Schließlich dürfte uns heute noch beschäftigen, was wir so essen. Haben Sie zum Wochenausklang Schweinefleisch auf Ihrem Speiseplan stehen? Dann kann es gut sein, dass die Sau, von der ein Teil heute Abend bei Ihnen auf dem Teller liegt, ihre Jungen in einem Kastenstand zur Welt gebracht hat, in dem sie mit Metallstangen fixiert war. Nun sollen die Schweine mehr Platz bekommen, der Bundesrat stimmt heute über eine entsprechende Verordnung ab. Damit haben insbesondere die Grünen, die an 11 von 16 Landesregierungen beteiligt sind, ein Problem: Denn ihre Bundesspitze ist dafür, die Kastenstände so bald wie möglich abzuschaffen – ihre in Regierungsverantwortung stehenden Landeskollegen sehen den zeitlichen Rahmen dafür flexibler. Ein rechtes Dilemma, wie meine Kollegin Helene Bubrowski treffend analysiert.