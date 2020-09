F.A.Z.-Newsletter : Die Macht der Bilder und eine historische Reise

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Und dann ist da ja noch der Transrapid. Jene Magnetschwebebahn, mit der ein deutsches Konsortium einst die Metropolen dieser Welt verbinden wollte, von der aber neben der Referenzstrecke in Schanghai nur die Erinnerung an die legendäre Rede des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zu einer möglichen Anbindung des Münchner Flughafens überlebt hat. Nun will der Baukonzern Max Bögl mit einer Art Transrapid light einen neuen Anlauf nehmen. Die Zeit sei reif für die Technologie, findet Unternehmenschef Stefan Bögl. Unserem Münchner Korrespondenten Rüdiger Köhn verriet er nicht nur, wie der neue TSB funktioniert und wann er zum ersten Mal im Einsatz kann, sondern auch welche Strecke in Frage kommt. Man ahnt es schon …

Und sonst: gibt es in Berlin einen Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden. Beginnt in Den Haag die Verhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof zu den amerikanischen Sanktionen gegen Iran. Gibt in Wiesbaden das Statistische Bundesamt eine Einschätzung, wo die deutsche Wirtschaft im Corona-Jahr 2020 steht.

Die Nacht in Kürze:

In einer ersten Abstimmung hat sich allen Warnungen zum Trotz eine deutliche Mehrheit im britischen Unterhaus für das umstrittene Binnenmarktgesetz von Premier Boris Johnson ausgesprochen.

Bill Gates rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen im ersten Quartal 2021. Die nächste Herausforderung sieht er in der Massenherstellung und gerechten Verteilung der Seren.

Das UNHCR fordert von Deutschland und der EU umgehende Hilfe für die Flüchtlinge aus Moria. Bundeskanzlerin Merkel strebt eine Entscheidung über eine Aufnahme von Migranten bis Mittwoch an.

