F.A.Z.-Newsletter : Die Kanzlerin muss um die Corona-Gefolgschaft kämpfen

Gefördert werden dadurch neben reinen Elektroautos auch sogenannte Plug-in-Hybride – also Autos, die sowohl elektrisch als auch mit Verbrenner fahren. Weil viele Menschen zu bequem zum Laden sind, verursachen diese Autos aber in der Praxis oft mehr CO2-Ausstoß, denn sie sind schwerer als normale Verbrennerfahrzeuge – 2 Antriebe eben! Das hat jetzt auch Berlin verstanden und will die Plug-in-Vehikel nur noch fördern, wenn eine Mindestfahrleistung elektrisch erbracht wird. Das ist mal innovativ.

Der Fall Wirecard

Die Zukunft schon hinter sich dagegen hat Wirecard. Jener einstige Hoffnungsträger der deutschen Fintechszene, von dem durch kriminelle Machenschaften seines ehemaligen Managements nur noch ein paar traurige Einzelteile übrig sind. An diesem Mittwoch kommen nun im Münchner Löwenbräukeller die Gläubiger zusammen, um vom Insolvenzverwalter zu erfahren, was sie noch zu erwarten haben. Viel wird es nicht sein, auch wenn sich der Mann redlich Mühe gibt noch zu versilbern, was zu versilbern ist.

Am Donnerstag muss der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun dann vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin aussagen. Er will das aber nur per Videoschalte tun und nicht live, lässt er aus der JVA Augsburg heraus wissen – ja klar, Corona und so. Nicht jedem kommen die strengen Regeln wirklich ungelegen. Doch das Gericht hat gestern Abend noch entschieden: Braun muss reisen. Geht doch!

Und sonst? Demonstrieren in Warschau wieder Tausende gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts. Veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden Zahlen zur Mobilität in Corona-Hotspots. Beginnt in Vancouver die Anhörung im Auslieferungsverfahren gegen die Huawei-Managerin Meng Wanzhou.

Die Nacht in Kürze:

In der Nations League verliert Deutschland gegen Spanien mit 0:6. Für die Mannschaft ist das ein historisches Desaster.

Bei gewaltsamen Demonstrationen in Thailands Hauptstadt Bangkok sind mindestens 55 Menschen verletzt worden, einige auch durch scharfe Munition.

Donald Trump hat den Leiter seiner Cybersicherheitsagentur gefeuert, nachdem dieser öffentlich die Behauptung eines Wahlbetrugs diskreditiert hat.

