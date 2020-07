F.A.Z.-Newsletter : Die Hadsch in Zeiten von Corona

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Vielleicht werde so die „neue Normalität“ aussehen, ein Wechsel von Öffnung und „Lockdown light“, kommentiert Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger das Leben mit dem Virus: „Da darf man sich nichts vormachen. Testpflicht und Quarantäne für Urlauber sind Mahnungen an alle, sich der eigenen Verantwortung bewusst zu sein – und sich entsprechend zu verhalten“.

Aus dem Blick zumindest der europäischen Öffentlichkeit geraten ist das Infektionsgeschehen in der arabischen Welt. Das könnte sich womöglich vom heutigen Mittwoch an ändern. Dann beginnt nämlich wie jedes Jahr in Saudi-Arabien die Wallfahrt der Muslime, die Hadsch. Wo vergangenes Jahr rund 2,5 Millionen Gläubige zu den heiligen Stätten des Islam in Mekka pilgerten, werden wegen der Corona-Pandemie diesmal nur einige tausend zugelassen. Sie müssen zudem gesund und nicht älter als 65 Jahre sein.

Ganz unheilig ging es zur Freude der dort besonders schmerzfreien und grellen britischen Boulevardpresse in den vergangenen Wochen vor einem Londoner Gericht zu. Vor den Richtern mussten Hollywood-Star Johnny Depp („Fluch der Karibik 1-5“) und seine Ex-Frau Amber Heard Szenen einer wortwörtlich schmutzigen und teils gewalttätigen Ehe schildern. Die für menschen- und prominentenfreundliche Berichterstattung nicht bekannte Zeitung „The Sun“ hatte den Prozess ausgelöst, als sie Depp einen „wife- beater“ nannte. Die anschließende Klage des exzessfreudigen Schauspielers gegen dieses rufschädigende Etikett eines „Ehefrau-Schlägers“ führte zu sonst der Presse und Voyeuren verwehrten intimen Einblicken in den recht trostlosen Drogen- und Drink-Alltag eines früheren Traumpaars der Traumfabrik. Meine Kollegin Lale Artun hat das unappetitliche juristische Spektakel, das nun zu Ende geht, gewürdigt. Ihr Fazit: Es gibt nur einen Gewinner und der heißt weder Depp noch Heard.

Und sonst: Gibt es in Bulgarien einen nationalen Protesttag gegen die Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. Reist Donald Trump nach Texas, um in Midland eine Rede zum Thema Energie zu halten. Veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Entscheidung zur Besoldung kinderreicher Beamter.

Die Nacht in Kürze:

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI wieder über 600 neue Fälle an einem Tag gemeldet. In Amerika wurden fast 1600 Corona-Tote in in 24 Stunden registriert. Das ist die höchste Zahl seit zweieinhalb Monaten.

Ihr Einsatz für den Umweltschutz hat im vergangenen Jahr weltweit mehr als 200 Menschen das Leben gekostet. Das geht aus einem Bericht der NGO Global Witness hervor.

Ein Werk des britischen Künstlers Banksy zur Flüchtlingskrise ist für 2,4 Millionen Euro versteigert worden. Der Erlös soll an eine Klinik in Palästina gespendet werden.

