F.A.Z.-Newsletter : Die glorreichen Vier der CDU

In der CDU mischt Norbert Röttgen die Kungelrunde dreier Parteifreunde auf. In Erfurt ist der gordische Knoten der Regierungsbildung nur halb zerschlagen. Was sonst noch wichtig wird, steht im Newsletter für Deutschland.

Deutschland sucht den CDU-Superstar. So könnte bald ein politisches Unterhaltungsformat heißen, dass die größte Regierungspartei für die deutsche Öffentlichkeit bespielt. Seine drei inoffiziellen Mitbewerber Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn hat der Überraschungskandidat Norbert Röttgen kalt erwischt, wie meine Kollegen Eckart Lohse und Reiner Burger aus Berlin und Düsseldorf berichten. Der einst in Merkels Kabinett als „Muttis Klügster“ bekannte CDU-Mann hat nach seiner Wahlniederlage in NRW und der anschließenden Entlassung als Umweltminister 2012 keine nennenswerten Truppen im mächtigsten Landesverband der CDU mehr. Doch „Der Vierte“ im Kreis der Bewerber zwingt nun die übrigen drei aus der Deckung, wie Politik-Herausgeber Berthold Kohler in seinem Kommentar schreibt.

Derweil setzt die Noch-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihre vertrauliche Gesprächstour in der Partei fort. Nach ihrem einstündigen Treffen mit Merz am Dienstag spricht „AKK“ heute einzeln mit Laschet und Spahn, wie die Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden und späteren Kanzlerkandidaten auch nach Röttgens Debatteneröffnung möglichst harmonisch und schmerzfrei für die Union ablaufen soll.

In Erfurt gehen die Chaostage bei der Suche nach einer handlungsfähigen Landesregierung heute weiter. Am Dienstag schien es zunächst so, dass dem ehemaligen Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ein Befreiungsschlag gelungen war. Doch der Vorschlag des Linken, seine Vorgängerin Christiane Lieberknecht von der CDU als Übergangsregierungschefin zu wählen, wurde von deren eigener Partei nach stundenlanger Beratung mit Bedingungen verknüpft. Warum sich die orientierungs- und de facto führungslose Thüringer CDU-Fraktion mit einer scheinbar in Reichweite liegenden Lösung der Krise so schwer tut und warum sie Ramelows Vorschlag dennoch kaum ablehnen kann, kommentiert und analysiert mein Kollege Stefan Locke im Leitartikel und in seinem Hintergrundbericht.

Immer schwerer tun sich die meisten Deutschen mit den Lasten der Bürokratie. Besonders ärgern sich viele im Berufsalltag über die zunehmende Flut an Regelungen, Vorschriften oder auszufüllenden Formularen, wie die Meinungsforscher des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der F.A.Z. in einer umfassenden Befragung herausgefunden haben.

Wenn Sie nach so viel Krisen und Frust heute auch noch Lust haben auf erfreuliche Aussichten zur Zukunft Deutschlands, hören Sie in unseren Podcast hinein. Der tägliche „Podcast für Deutschland“ steht heute ganz im Zeichen des F.A.Z.-Mobilitätsgipfels, der von Wirtschafts-Herausgeber Gerald Braunberger in Berlin eröffnet wird. Fachleute, Politiker wie Verkehrsminister Andreas Scheuer und F.A.Z.-Redakteure gehen dort am Mittwochnachmittag der Frage nach, wie urbane Mobilität künftig organisiert werden muss und wie die Städte dafür umgestaltet werden können.

Und sonst? Verabschiedet das Kabinett heute wahrscheinlich den Gesetzentwurf für eine Grundrente für Geringverdiener. Empfängt die Kanzlerin die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin in Berlin. Wird in Istanbul das Urteil im Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner erwartet. Stellt die britische Innenministerin Priti Patel in London ihre Pläne für neue Einwanderungsregelungen nach dem Brexit vor.

Die Nacht in Kürze

Zwei Wochen lang wurde für die Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff vor Yokohama Quarantäne verhängt. Nun sind die ersten von ihnen an Land gegangen.

Der große Gewinner der 40. Brit Awards ist der Londoner Rapper Stormzy. Für Aufsehen sorgt allerdings auch Superstar Billie Eilish.

Laut einer aktuellen Umfrage liegt Michael Bloomberg, der ehemalige Bürgermeister New Yorks, bei den amerikanischen Demokraten mittlerweile an zweiter Stelle.