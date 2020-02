F.A.Z.-Newsletter : Die Angst vor der Panik

Deutschland steht am Beginn einer Coronavirus-Epidemie. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Und was sagt der Organisationschef der Fußball-WM 2022 in Qatar zu den Toten auf seinen Baustellen? Das und mehr im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Mit einer deutlicheren Warnung hätte der gestrige Mittwoch nicht zu Ende gehen können: „Deutschland steht am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“, erklärte Jens Spahn am frühen Abend in Berlin. Anlass für die Ansprache des Gesundheitsministers sind die neuen Fälle von Infizierten in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Weil Infektionsketten nicht komplett nachvollziehbar seien, müsse die bisherige Strategie der Virusbekämpfung überdacht werden. Was das für Deutschland und die Bevölkerung hierzulande bedeutet? Zunächst einmal: Ruhe bewahren. „Die Angst vor der Panik ist mittlerweile so groß wie die Angst vor dem Erreger selbst“, schreibt Joachim Müller-Jung, der Leiter der F.A.Z.-Wissenschaftsredaktion.

Klar ist nur: Die Lage an der Seuchenfront ändert sich fast stündlich. Aussagen und Prognosen über Verlauf und Schwere des Ausbruchs können momentan fast nur widersprüchlich und unbefriedigend sein. Bei FAZ.NET werden wir Sie deswegen auch heute jederzeit über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Schon jetzt finden Sie hier fünf Antworten darauf, wie Sie sich vor dem Virus schützen können – und zu welchem Zeitpunkt Sie besser einen Arzt aufsuchen sollten.

Umstritten bleibt der Plan, die Fußball-WM 2022 in Qatar auszurichten. Während angesichts der Corona-Seuche momentan reihenweise Sportevents abgesagt werden und sogar schon über eine Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio diskutiert wird, hält der Fußballweltverband Fifa allerdings an seinem Vorhaben fest, die nächste Weltmeisterschaft in dem Wüstenstaat auszurichten. Im exklusiven Interview mit Michael Ashelm spricht Organisationschef Hassan Al-Thawadi über legitime Kritik, geopolitische Komplotte, Tote auf den WM-Baustellen und vermeintliche „Kampagnen“ gegen Qatar.

Für weitreichendes Aufsehen und Aufruhr hat am Mittwoch auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe gesorgt, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid künftig nicht mehr gilt. Scharfe Kritik am Urteil kam aus katholischer und evangelischer Kirche: Durch die Zulassung von organisierten Angeboten zur Selbsttötung könnten alte oder kranke Menschen „auf subtile Weise unter Druck“ gesetzt werden, von diesen Offerten auch Gebrauch zu machen. Doch wird nun „die Erleichterung der Selbsttötung für Kranke und Lebensmüde zur normalen Dienstleistung“, wie die Deutsche Palliativ-Stiftung beklagte? Oder ist der Gesetzgeber nun eher gefordert, sich mit der Suizidhilfe „auf einer höheren Komplexitätsstufe“ zu beschäftigen, als er es mit dem Verbot bislang getan hat, wie es Christian Geyer schreibt? Warum die Folgen des Urteils in jedem Fall fundamental sind, analysiert Daniel Deckers in seinem Leitartikel. Außerdem empfehle ich Ihnen in dem Zusammenhang die aktuellen Folgen des „F.A.Z. Podcast für Deutschland“ sowie des „F.A.Z. Einspruch-Podcast“, die sich beide mit dem Urteil des Verfassungsgerichts beschäftigen.

Und sonst? Haben sich die Kandidaten um den CDU-Vorsitz, Armin Laschet und Friedrich Merz sowie CSU-Chef Markus Söder, am Politischen Aschermittwoch wortgewaltig an ihren (innerparteilichen) Gegnern abgearbeitet. Kämpfen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg am Abend um den Einzug in die nächste Runde der Europa League. Und wird am Abend in der Show „Unser Lied für Rotterdam“ bekanntgegeben, wer in diesem Jahr mit welchem Song für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt, der am 16. Mai in der niederländischen Metropole stattfinden wird.

Die Nacht in Kürze:

Friedrich Merz hält es für unproblematisch, dass sich bislang keine Frauen für den CDU-Vorsitz bewerben. „Wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, wenn nach zwei Jahrzehnten mal wieder ein Mann CDU-Vorsitzender wird.“

Amerikas Präsident Donald Trump hält die Gefahr durch das Coronavirus in Amerika für gering. Er beauftragt Vizepräsident Mike Pence mit dem Krisenmanagement. Militärübungen mit Südkorea werden abgesagt.

Kommt das neue iPhone mit Verspätung? Insidern zufolge können Apple-Experten in China derzeit nicht an der neuen iPhone-Generation arbeiten. Für einen reibungslosen Produktionsstart sind die ersten Monate des Jahres essentiell.