F.A.Z.-Newsletter : Die Angst der Republikaner und die Sorge der Kanzlerin

Kein Fußball für die Fans

Die Fußballprofis des FC Bayern München haben am Montagabend in Doha gegen den ägyptischen Klub Al Ahly SC in Doha 2:0 gewonnen und sich damit für das Finale der sogenannten Klub-Weltmeisterschaft gegen Tigres UANL aus Mexiko qualifiziert. Und das trotz der zuletzt von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß bitterlich beklagten und mit bedeutungsschwangeren Worten ausgeschmückten mehrstündigen Verspätung bei der Reise nach Qatar. Eigentlich hatte es keiner Beweise mehr bedurft, dass das milliardenschwere Fußballgeschäft sich im Laufe dieser Pandemie noch weiter als ohnehin von der Lebenswelt seiner Fans entfernt hat. Doch sowohl die Entgleisungen von Hoeneß und Rummenigge sowie die Entscheidung des europäischen Fußballverbands, die Champions-League-Spiele zwischen Leipzig und Liverpool und Mönchengladbach und Manchester doch einfach in Budapest stattfinden zu lassen, weil die Teams aus England derzeit nicht ohne Weiteres in Deutschland einreisen dürfen, haben den Realitätsverlust der wichtigen Fußball-Manager Europas in diesen Zeiten noch einmal eindrucksvoll hervorgehoben. Den FC Bayern begleitet bei der Klub-WM derweil auch die Kritik an seinen Geschäften mit Qatar. Dabei begegnet der wichtigste Fußballklub des Landes unbequemen Mitgliedern aus dem eigenen Verein indes auf fragwürdige Art und Weise.

Und sonst? Bleibt es auch in den kommenden Tagen in weiten Teilen Deutschlands bitterkalt. Spricht Angelika Fey im „Podcast für Deutschland“ unter anderem über unsere Ernährung in der Pandemie – und was sie über uns aussagt.

Die Nacht in Kürze:

Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben bis zu 300 Millionen weitere Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer bestellt. Demnach sichert sich die EU 200 Millionen Dosen und hält auf weitere 100 Millionen eine Option.

Die Hoffnung auf massive Corona-Hilfen haben und die Fortschritte im amerikanischen Impfprogramm haben den Dow Jones, den S&P und den Nasdaq auf Allzeithochs getrieben. Auch die Kryptowährung Bitcoin erklomm neue Höhen.

Nichts geht mehr: Der witterungsbedingte Stau auf der A2 bei Bielefeld löste sich auch über Nacht nicht auf und zwang viele Autofahrer, in ihren Wagen zu campieren. Auch bei Dortmund steht der Verkehr weiter still.

