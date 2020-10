F.A.Z.-Newsletter : Deutschlands Einheit, Amerikas Spaltung

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

In Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein beginnen an diesem Freitag die Herbstferien. Normalerweise sind die Flieger nach Mallorca voll, die Ferienhäuser in Dänemark ausgebucht und die Niederlande freuen sich auf deutsche Touristen. Doch in diesem Corona-Jahr ist alles anders. Ganz Spanien ist Risikogebiet und auch für Dänemark und die Niederlande gilt eine Reisewarnung. Einen Überblick, welche Regeln für welche Länder gelten, finden Sie hier. Wer dennoch ins Risiko fährt, muss nach der Rückkehr in Quarantäne und sich testen lassen. Auch Bundeskanzlerin Merkel rät: Bleiben Sie lieber hier. Und was liegt vor dem Tag der Deutschen Einheit näher als der Rat, sich die gar nicht mehr so neuen Bundesländer mal genauer anzuschauen. Nicht nur, weil es dort so schön ist, sondern auch, weil die Corona-Zahlen dort so niedrig sind. Warum das so ist, hat Christian Geinitz aufgeschrieben.

Und sonst? Endet heute in Brüssel der zweitägige EU-Gipfel und die neunte Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase. Hat Timo Steppat eine Brennpunktschule in Duisburg-Marxloh besucht und berichtet im Podcast für Deutschland, wie Unterricht funktioniert, wenn keiner Deutsch spricht.

Die Nacht in Kürze:

Eine enge Beraterin von Präsident Donald Trump wurde positiv auf das Virus getestet. Trump selbst begibt sich vorerst in Isolation.

Beim EU-Gipfel wurden Sanktionen gegen Belarus beschlossen, in der Türkei-Frage zeichnet sich ein Kompromiss ab. Kanzlerin Merkel wertet den andauernden Gipfel in Brüssel bislang als Erfolg.

