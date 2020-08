F.A.Z.-Newsletter : Deutschland unter Mallorca-Schock

Die deutsche Tourismusbranche erholt sich nicht wie erhofft, die WHO gibt heute einen aktuellen Überblick über die Pandemie und in Brasilien sollen nun Banken und Konzerne den Urwald retten. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Es gibt Momente, die ändern die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Spielregeln. Die Reisewarnung für Spanien inklusive der Balearen wegen eines Wiederanstieg des Infektionsrisikos war solch ein „Game-Changer“. Wenn die Deutschen nicht mehr auf ihre Lieblingsinsel fliegen sollen, dann muss es wieder ernst sein in diesem Land. Die Tourismusbranche steht unter dem „Mallorca-Schock“, wie unser Branchenkenner Timo Kotowski schreibt. Das Neugeschäft kommt schlagartig zum Erliegen, die Hoffnungen, dass ein starker Herbst die herben Verluste im Sommer zumindest teilweise auffangen konnte, sind verpufft. Nun droht gerade kleineren Veranstaltern und Reisebüros im Herbst das Aus. Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigt derweil die Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten – die Deutschland viel zu lange versäumt hat.

An diesem Dienstag gibt die Weltgesundheitsorganisation in Genf einen aktuellen Überblick über die Pandemie-Lage. Im Juli waren die Vereinigten Staaten aus der UN-Tochterorganisation ausgetreten, weil Präsident Donald Trump schwere Versäumnisse und chinesische Machenschaften hinter Schweizer Türen ausgemacht hatte. Allerdings brauchte Trump selbst eine Weile, um die Bedeutung von Schutzmasken zu begreifen. Dass Maske nicht gleich Maske ist, wissen allerdings die Fachleute. „Von Baumwollmasken rate ich ab“, sagt Thomas Caesar. Der Mann ist zuständig für Filtertechnik beim Freudenberg-Konzern. In dessen Laboren an der Bergstraße forscht man an Dreck, Staub, Pollen und Viren aus aller Welt. Caesar hat Erstaunliches zu berichten über Lüftungen und Klimaanlagen und welcher Autohersteller auf die modernste Technik setzt.