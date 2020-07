F.A.Z.-Newsletter : Deutschland und sein Extremismus

Haben Sie auch das Gefühl, dass das Jahr 2019 schon ewig her ist? Als gehöre es einer anderen Zeitrechnung an, einer Ära vor Corona? Tatsächlich sind gerade einmal neun Monate vergangen, seit der Rechtsextremist Stephan B. am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht hat, in der Synagoge in Halle einen Massenmord zu begehen. Wenige Monate zuvor war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet worden, mutmaßlich ebenfalls durch die Hand eines rechten Gewalttäters, Stephan E. Vor dem Hintergrund dieser beiden unglaublichen Taten stellen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, heute in Berlin den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 vor. Darin gibt der Inlandsnachrichtendienst einen Überblick über extremistische Bestrebungen in Deutschland und liefert Einschätzungen zu deren Größe und Bedeutung. Erwartet wird ein Anstieg sowohl von links- als auch von rechtsextremistischen Straftaten. Auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz warnt eindringlich vor der Gefahr von Rechts.

In der Wirtschaft richten sich an diesem Donnerstag derweil die Blicke auf neue Zahlen zu den Unternehmensinsolvenzen. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Daten für den Monat April und einen Trendindikator für Juni. Zwar wurde die Insolvenzantragspflicht rückwirkend zum 1. März 2020 bis September dieses Jahres ausgesetzt. Deshalb dürften die Zahlen nicht ganz so dramatisch ausfallen. Doch sieht einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts zufolge jedes fünfte Unternehmen sein Überleben durch die Corona-Krise gefährdet. Die Forscher rechnen deshalb mit einer Insolvenz-Welle in den kommenden Monaten – spätestens im Herbst, wenn die gesetzliche Regelung ausläuft, dürfte das tatsächliche Ausmaß der Pandemie sichtbar werden. Wie ins Straucheln geratene Betriebe an neue Überbrückungshilfen des Bundes kommen, die seit gestern abgerufen werden können, hat unsere Berliner Wirtschaftskorrespondentin Julia Löhr aufgeschrieben.