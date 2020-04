F.A.Z.-Newsletter : Deutschland spricht wieder

Die Corona-Krise als Chance zu begreifen, dürfte in den Ohren der meisten Menschen, die vor allem an Entbehrung und Kontaktsperre denken, zynisch klingen. Verständlich. Allerdings bietet die vertrackte Situation ein paar frische Erlebnisse, die vielleicht das zukünftige Handeln beeinflussen. Das betrifft nicht nur den Schub, den die Digitalisierung zurzeit nimmt. Eine solche Erfahrung ist auch, wie zerbrechlich doch unsere scheinbar in Beton gegossene gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung ist. Wenn die EU-Staats- und Regierungschefs heute Nachmittag per Schalte abermals konferieren, wird es vordergründig um milliardenschwere Corona-Hilfen und um die Frage, wie die wirtschaftliche Erholung des Kontinents nach der Krise finanziert werden soll, gehen. Aber im Hintergrund geht es auch um den Zusammenhalt Europas, denn die Krise hat die Ungleichheit der Mitgliedstaaten in haarsträubender Offenheit zutage gelegt (lesen Sie hier zum Thema den Gastbeitrag des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.) Zuvor gibt Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Seien Sie, mit gebotenem Sicherheitsabstand, ab 9 Uhr bei FAZ.NET dabei.

Am Anfang einer Krise steht viel Harmonie, und das ist auch gut für die gegenseitige Empathie und die Bereitschaft zu helfen. Aber natürlich birgt die Pandemie Zündstoff, der für Diskussionen sorgt, erst recht die Frage, wie wir alle wieder aus dieser Situation herauskommen. Die F.A.Z. startet heute gemeinsam mit einigen Partnermedien die Leseraktion „Deutschland spricht“, bei der Sie mitmachen können. Hat die Bundesregierung richtig reagiert? Sind die Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhältnismäßig? Sollten für jüngere und ältere Menschen dieselben Einschränkungen gelten? Und ist die Maskenpflicht richtig? Ab heute Nachmittag können Sie diese und andere Fragen in Artikeln auf FAZ.NET beantworten. Wir suchen dann für Sie einen Gesprächspartner, der anderer Meinung ist – und Sie diskutieren am 10. Mai in einer Vier-Augen-Videokonferenz. Wie Sie mitmachen, sehen Sie in diesem Video.