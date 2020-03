F.A.Z.-Newsletter : Deutsches Drama auf Hochtouren

Man würde sich heute gern am Beginn einer neuen Zeitrechnung wähnen: Thüringen hat wieder einen Ministerpräsidenten, wie gehabt den Linken Bodo Ramelow, und so kann die restliche Republik erst einmal aufhören, sich mit der Sitzverteilung im Landtag zu Erfurt, mit den Eigenheiten der dortigen Landesverfassung oder auch mit der Frage zu befassen, wozu es überhaupt Leimruten gibt. Doch selbst wenn die Thüringer Posse erst einmal ausgestanden ist – das deutsche Drama, zu dem sie mutierte, läuft auf Hochtouren, wie mein Kollege Jasper von Altenbockum in seinem Kommentar ausführt.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Davon können nicht nur die Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein Lied singen oder ihre Parteifreunde in Sachsen-Anhalt, die womöglich nur noch eine Wahl von Thüringer Verhältnissen entfernt sind. Selbst in der AfD wird mittlerweile öffentlich gefragt, ob der „strategische Kollateralschaden“ für die eigene Partei das Erfurter Manöver wert gewesen sei, wie unser Korrespondent Markus Wehner aufgeschrieben hat.

Diese Debatte in der AfD dreht sich nicht nur um Thüringen, sondern auch um die rassistisch motivierten Morde von Hanau. Abermals ist am Mittwochabend Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die hessische Stadt gereist; auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm dort an der zentralen Trauerfeier teil. Um zu unterstreichen, dass mehr als mahnende Worte nötig sind, will der Bundespräsident heute Morgen auf der Besuchertribüne im Bundestag teilnehmen, wenn dort über den Kampf gegen Hass und rechten Terror debattiert wird. In Hanau sprach er von der „Vorgeschichte geistiger Brandstiftung und Stimmungsmache“, die den Morden vorangegangen sei – „eine Vorgeschichte des Hasses, die sich in den sogenannten sozialen Medien, aber längst nicht nur da, schonungslos über seine Opfer ergießt“.

true