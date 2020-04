F.A.Z.-Newsletter : Deutsche Verhältnisse

Der erste Tag mit Maskenpflicht ist geschafft – und die Debatte um weitere Lockerungsmaßnahmen voll im Gange. So erhielt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) am Montag Rückendeckung in der Diskussion über den absoluten Vorrang des Lebensschutzes. „Schäuble hat recht“, sagte etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der F.A.Z.: „Die ernsthafte Abwägung zwischen Gesundheitsrisiken einerseits und Schäden des Lockdowns andererseits fordert schon das Gebot der Verhältnismäßigkeit aus unserem Grundgesetz.“ Mit dem Gesetz bekam es am Montag auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu tun: Bayerns höchstes Verwaltungsgericht erklärte das von der Staatsregierung verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig. Söder kündigte umgehend Korrekturen an – am Montagabend war es schon beschlossene Sache: Auch große Geschäfte dürfen im Freistaat ab sofort wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken. Manch einem geht das alles bekanntlich zu schnell, anderen nicht schnell genug: Unter dem Titel „Shutdown, Maskenpflicht und Panikmache“ hat die Alternative für Deutschland (AfD) – ganz nach amerikanischem Vorbild – für Mittwoch zu einer Kundgebung vor dem Landtag in Magdeburg aufgerufen. Auch im benachbarten AfD-Landesverband Thüringen soll es entsprechende Pläne geben.

Dabei ist Deutschland sowieso schon viel weiter als andere Länder: Frankreich und Spanien beispielsweise können vom Familienausflug ins Autohaus nur träumen. In beiden Ländern herrschen seit Wochen strenge Ausgangsbeschränkungen. Am Sonntag durften spanische Kinder erstmals seit 42 Tagen überhaupt wieder vor die Tür und das auch nur für eine Stunde. Sehnlichst erwartet wird deshalb ein Termin am heutigen Dienstagnachmittag: Dann will Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez seinen Plan für den Ausstieg aus der Corona-Ausgehsperre – „Deeskalation“, wie die Regierung es nennt – vorstellen. In Frankreich will die Regierung dem Parlament heute aufzeigen, wie die für den 11. Mai versprochene Lockerung der Ausgangsbeschränkungen konkret aussehen soll. Und auch in Österreich ist eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Kurz zum Thema Exit-Kurs angekündigt. Dessen ehemaliger Koalitionspartner, die rechte FPÖ, geißelt die Corona-Einschränkungen übrigens ähnlich scharf wie die AfD: Eine Petition unter dem Motto „Jetzt reicht's! – Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“ soll nun Bürger vereinen, die sich die von der Regierung verordneten Maßnahmen nicht mehr länger gefallen lassen wollen.