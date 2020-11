F.A.Z.-Newsletter : Der „Lockdown light“ wird verschärft und verlängert

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Heute gilt’s: Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten über die weiteren Corona-Maßnahmen, und dabei liegen etliche Vorschläge auf dem Tisch. Ein Vorschlag sieht nicht nur vor, die bisherigen Maßnahmen bis zum 20. Dezember zu verlängern und die Maskenpflicht sowie die Kontaktbeschränkungen zu verschärfen. Demnach könnten außerdem die Maßnahmen strenger kontrolliert werden, in Geschäften soll sich pro 25 Quadratmeter nur ein Kunde aufhalten, an Schulen soll es möglicherweise mehr Wechselunterricht geben, und die Weihnachtsferien könnten bereits am 16. Dezember beginnen. Zum Weihnachtsfest und Silvester sind dann Lockerungen geplant – Böllern soll übrigens nicht verboten werden, wenn auch davon abgeraten wird. Mehr Feiern zu erlauben, zeuge einerseits von Realismus, kommentiert mein Kollege Andreas Ross. Andererseits schere sich das Virus nicht um Feiertage – und viele würden sich darin bestätigt sehen, dass die Corona-Politik weniger virologischen Notwendigkeiten als gewissen Interessen folge. Am Morgen vor den Verhandlungen meldete das Robert-Koch-Institut 18.633 neue Infektionen, das sind über 1000 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Zudem starben 410 Menschen am oder mit dem Coronavirus, mehr als an jedem Tag der Pandemie bisher.

Trump macht Platz

Joe Biden kann nun richtig loslegen: Die Ministerien und Behörden des Landes dürfen in Vorbereitung auf die Amtsübergabe mit seinem Team kooperieren – auf Empfehlung von Präsident Donald Trump. Ein Eingeständnis seiner Wahlniederlage ist es aber nicht: Die Wahl werde er weiter anfechten, kündigte Trump an – es habe sich um die „korrupteste Wahl“ der Geschichte des Landes gehandelt. Das Handeln des Noch-Präsidenten sollte man aber keineswegs als das eines kindischen Trotzkopfes abtun, kommentiert unser Washington-Korrespondent Majid Sattar: Der Republikaner handele aus Kalkül – er sichere sich die Kontrolle über seine Partei für die Zeit danach.