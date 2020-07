F.A.Z.-Newsletter : Der Leichtsinn reist mit

Die älteren Semester werden sich erinnern: Helmut Kohl verbrachte seine Ferien gerne am österreichischen Wolfgangsee. Angela Merkel geht lieber wandern, also richtig wandern, in den vergangenen Jahren beispielsweise gerne in Sulden, einem hochgelegenen Alpendorf am Fuße des Ortlers in Südtirol, Italien. In der Corona-Krise haben beide Ziele ihre Unschuld verloren, vor allem der Wolfgangsee macht als „Coronavirus-Cluster“ Negativschlagzeilen. Eine Folge der österreichischen Laxheit? Wer in den vergangenen Wochen im schönen Alpenland unterwegs war, durfte sich tatsächlich etwas verwundert die Augen reiben, wie normal das Leben in der Pandemie ohne Maskenpflicht in den Geschäften sein kann. Auf den Alpenvereinshütten darf zwar nur übernachten, wer den eigenen Schlafsack mitbringt, in den Gasthöfen knubbeln sich die Touristen dagegen eng an eng. Das rächt sich nun, und seit Freitag gilt wieder die erweiterte Maskenpflicht, die man schon früher hätte haben können und wohl auch müssen.

Nun verbietet es sich, mit dem Finger aufs Ausland zu zeigen. Die Infektionszahlen in bayerischen „Hotspots“ wie dem niederbayerischen Hof, auf dem viele Gurken-Erntehelfer positiv getestet wurden, geben ähnlich zu denken wie Österreichs Touristenorte. Als erste Bundesländer stuften Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern den gesamten Landkreis, in dem der Gemüsehof liegt, als Risikogebiet ein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte immer vor den Folgen des Leichtsinns gewarnt, mit guten Gründen, kommentiert Herausgeber Berthold Kohler: „Gerät der Gurken-GAU nicht außer Kontrolle, wird er eine Erinnerung daran sein, dass Söders Warnungen vor der Heimtücke des Virus und dem Leichtsinn der Menschen zu keinem Zeitpunkt unberechtigt waren.“