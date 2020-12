F.A.Z.-Newsletter : Der lange Schatten des Hamburger G-20-Gipfels

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Schweizer Schönheitsfehler

Anders als in Deutschland werden in der Schweiz regelmäßig Großprojekte in der vorgesehenen Zeit fertiggestellt. Nun vollenden unsere Nachbarn aus dem Süden das teuerste Bergbahnprojekt im gesamten Alpenraum abermals überpünktlich. Künftig wird es in der Region um den Ferienort Grindelwald möglich sein, Sommerurlauber, Wintersportler und Naturliebhaber in Rekordzeit auf mehrere Berge rund um den berühmten Eiger zu transportieren. Eine wahre Bilderbuchgeschichte – wäre da nicht der große Schönheitsfehler, dass Skifahren in diesem Winter wegen Corona großflächig auszufallen droht. In Österreich verkündete Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch den Plänen möglicher Skitouristen aus dem Ausland eine Absage. Und auch die Schweiz ist aus deutscher Sicht ein Risikogebiet. Die Grindelwalder Bergbahn wird warten müssen, bis sie ihr Können komplett zeigen kann.

Mehr zum Thema 1/

Und sonst? Testen Sie doch einmal unser neues Audio-Angebot: Mit der Vorlese-Funktion in der FAZ.NET-App und in der F.A.Z. Kiosk-App sind ab sofort alle aktuellen Artikel gesprochen verfügbar. Außerdem werden die Podcasts leichter zugänglich. Im „Podcast für Deutschland“ spricht Timo Steppat dieses Mal zum Beispiel über den politischen Krimi in Sachsen-Anhalt wegen der geplanten Blockade von CDU und AfD bei der Erhöhung der Rundfunkgebühr.

Die Nacht in Kürze:

Der gewählte amerikanische Präsident Joe Biden warnt die Amerikaner vor 250.000 weiteren Corona-Toten. Trotz Warnungen der Gesundheitsbehörde CDC hält Noch-Präsident Trump an Feiern im Weißen Haus fest.

Donald Trump deutet zudem eine neue Kandidatur in vier Jahren an - und wiederholt in einem Video seine Wahlbetrugsvorwürfe gegen die Demokraten.

Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist tot: Im Alter von 94 Jahren ist der überzeugte Europäer an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.