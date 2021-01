F.A.Z.-Newsletter : Der Impfstoff lockt die Wölfe an

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Urteil im Mordfall Lübcke

Auch in Deutschland wird ein Urteil im Mittelpunkt stehen: Um 10 Uhr wird in Frankfurt das Urteil erwartet im mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Angeklagt als mutmaßlicher Haupttäter ist Stephan E.. Die Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung, die Verteidiger plädierten auf Totschlag. Auch gegen den Mitangeklagten Markus H. soll ein Urteil ergehen. Am Mittwoch noch hatte die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, in einer Gedenkstunde an das Leid im Nationalsozialismus erinnert und vor rechten Strömungen gewarnt. Es scheint nötiger denn je.

Und sonst?

Sind im Wirecard-Untersuchungsausschuss in Berlin als Zeugen unter anderem Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und der Wirecard-Finanzvorstand geladen. Veröffentlicht ebenfalls in der Hauptstadt Transparency International den Korruptionswahrnehmungsindex 2020. Urteilt der BGH in Karlsruhe über Schadenersatzforderungen von Mietern wegen fehlerhaft erlassener Mietpreisbremse.

Die Nacht in Kürze

Während Tesla ein gemischtes Bild abliefert übertreffen Apple und Facebook alle Erwartungen: Apple schafft zum ersten Mal einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden Dollar in einem Quartal.

Die UNO kritisiert Europas Umgang mit Flüchtlingen und sieht das Asylrecht „in Gefahr“: Direkte Abschiebungen an den EU-Grenzen seien „einfach illegal“. Auch mehren sich Berichte über Gewalt und Misshandlung durch Behördenmitarbeiter.

Bei der Vendée Globe, der härtesten Segelregatta der Welt, ist der Deutsche Boris Herrmann nur knapp einer Katastrophe entgangen. Der Franzose Charlie Dalin überfuhr am Mittwochabend als Erster die Ziellinie.

