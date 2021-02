F.A.Z.-Newsletter : Der Impfgipfel soll es richten

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Scholz im Wirecard-Sumpf

Für politische Unruhe sorgt weiterhin der Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard: Während der in Untersuchungshaft sitzende frühere Vorstandschef Markus Braun um Haftentlassung kämpft, müht sich Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nicht in den Sumpf zu geraten. Nachdem sich Scholz Freitag nach langem Zögern doch von der Spitze der Finanzaufsicht Bafin getrennt hat, will er mit Reformvorschlägen für die Aufsicht am Dienstag punkten. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Personalien: Wer folgt Bafin-Präsident Felix Hufeld? Und was wird aus Finanzstaatssekretär Jörg Kukies?

Und sonst? Kurz vor der geplanten Verkündung eines neuen Tarifpakts für die Altenpflege kommt es zur Eskalation: Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) will die Gewerkschaft Verdi, die federführend an dem umstrittenen Pakt beteiligt ist, vor Gericht für „tarifunfähig“ erklären lassen. Im der F.A.Z exklusiv vorliegenden Antrag an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg heißt es: Der Gewerkschaft fehle es an Tariffähigkeit in der Altenpflege, da sie „keine Durchsetzungskraft in der Branche für sich in Anspruch nehmen kann.“

Außerdem wollen republikanische Senatoren heute eine Alternative zu den von Präsident Joe Biden geplanten Corona-Wirtschaftshilfen in Höhe von 1,9 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) vorlegen. Ihr Vorschlag soll ein Drittel weniger Geld kosten.

Die Nacht in Kürze

Putsch in Burma: Das Militär hat in dem südostasiatischen Land die Macht übernommen. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und andere führende Politiker wurden festgenommen. Unser Korrespondent Till Fähnders kommentiert.

Peking gewinnt an Einfluss: Nach dem Staatsstreich in Burma steht die EU nun vor einem Scherbenhaufen in Südostasien, analysiert unser Korrespondent.

Nawalnyjs Anhänger wollen erneut demonstrieren:

Nach mehr als 5000 Festnahmen am Wochenende soll es in Russland schon morgen weitere Proteste geben. Dann wird Putin-Kritiker Alexej Nawalnyj in Moskau vor Gericht stehen.

