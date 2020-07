F.A.Z.-Newsletter : Der eine Like zu viel

China schafft in Windeseile Fakten: In Hongkong verschwinden nach Inkrafttreten des sogenannten Sicherheitsgesetzes die ersten Bücher prominenter Bürgerrechtler aus den Bibliotheken, und die Pekinger Zensur dehnt sich weiter aus, möglicherweise mit Konsequenzen auch für Reisende aus Deutschland: „Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass deutsche Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger in Hongkong von Maßnahmen aufgrund des neuen Gesetzes betroffen werden“, warnt neuerdings das Auswärtige Amt. Und weiter: „Seien Sie besonders vorsichtig und seien Sie sich bewusst, dass politische Äußerungen, auch in den Sozialen Medien, als relevant betrachtet werden können.“ Der eine Like zu viel, der geteilte Artikel eines Dissidenten, eine Kritik in Sozialen Medien, theoretisch kann der immer längere Arm Pekings auch nach deutschen Staatsbürgern in Hongkong greifen. Die Bundesregierung warnt vor Verhaftungen – und rät zur Selbstdisziplin, wie der Kollege Hendrik Ankenbrand hier erläutert.

Die Entwicklung erinnert zunehmend an die der Türkei. Auch hier rät das Auswärtige Amt zur Vorsicht bei kritischen Äußerungen in Sozialen Medien. Ähnlichkeiten bei den Reisewarnungen sind das eine, der Umgang mit Kritik unterscheidet sich jedoch in beiden Fällen gewaltig. Im Falle Chinas hält sich die Bundesregierung noch vergleichsweise zurück, Außenminister Maas fordert ein gemeinsames Vorgehen der EU. Doch es zeigt sich: Es ist vergleichsweise leicht, die Türkei zu kritisieren. Bei China jedoch ist Berlin vorsichtig, was angesichts der Bedeutung des Landes für Deutschland und der wirtschaftlichen Verflechtungen nachvollziehbar ist. Doch wenn sogar der Bundesverband der Deutschen Industrie vor den neuen Eingriffsrechten der Pekinger Regierung warnt, könnte sich ein neues China-Bild sogar in der Wirtschaft festigen, das die Risiken zu Ungunsten der Chancen stärker in den Blick nimmt – und damit etwas realistischer ist als in der Vergangenheit.