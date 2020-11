F.A.Z.-Newsletter : Das bedeuten die neuen Corona-Beschränkungen

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Kompliziert wird es im Bundestag heute auch noch an anderer Stelle: Der Haushaltsausschuss hat seine so genannte „Bereinigungssitzung“. Die ganze Nacht durch machen die Abgeordneten den Bundeshaushalt fertig. Sie verhandeln, welches Bauprojekt Geld bekommt und welche Kultureinrichtung vielleicht ein bisschen weniger. Die Folgen dieser Nacht sind kaum auf einen Nenner zu bringen, werden aber in ganz Deutschland zu spüren sein.

Neuer Chef für Arbeitgeberverband

Einfacher ist, was beim Arbeitgeberverband passiert: Der bekommt heute einen neuen Chef. Vorgesehen ist, dass es Rainer Dulger wird. Sein Nachfolger an der Spitze von Gesamtmetall wird Stefan Wolf, der Chef des Autozulieferers Elring-Klinger. In der Sonntagszeitung hat mein Kollege Marcus Theurer schon mit ihm gesprochen. Seine Ideen werden bei den Mitarbeitern nicht unbedingt beliebt sein. Er sagt zum Beispiel: „Vielleicht kann man auch mal dran denken, dass man für das gleiche Geld wieder ein bisschen mehr arbeitet.“

Und sonst: stellen Lungenärzte die Daten zum Corona-Risiko für Menschen mit chronischen Krankheiten vor und Jugendforscher Umfragen zum Umgang der Jugendlichen mit der Pandemie +++ legt die Stadt Frankfurt einen Prüfbericht zur Awo-Affäre vor +++ sind im Wirecard-Untersuchungsausschuss die Wirtschaftsprüfer geladen – ob sie am Ende aussagen, wird wohl ein Gericht entscheiden.

Die Nacht in Kürze:

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater begnadigt. Michael Flynn hatte sich schuldig bekannt, im Zuge der Russland-Affäre das FBI belogen zu haben.

Im Alter von nur 60 Jahren ist Fußball-Legende Diego Armando Maradona gestorben.

