F.A.Z.-Newsletter : Corona als Dealmaker, aber nicht als Partybreaker

wie Corona die Welt verändert, lässt sich dieser Tage in Brüssel beobachten. Dort wurde nach einem viertägigen Verhandlungsmarathon ein Wiederaufbauplan von 750 Milliarden Euro beschlossen – 390 Milliarden als nicht zurückzahlungspflichtige Zuschüsse, 360 Milliarden als Kredite. Der Einstieg in die Schuldenunion, vor dem Verfechter der Schwarzen Null so lange gewarnt hatten, er ist längst Wirklichkeit. Fast vergessen sind die Zeiten, in denen der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble das hochverschuldete Griechenland maßregelte, es müsse seine „Hausaufgaben machen“, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Außenminister Heiko Maas am Tag der Brüsseler Einigung nach Athen reiste, ging es nicht um den immer noch hohen Schuldenberg des Landes, sondern um das angespannte Verhältnis zur Türkei, das europäische Wirrwarr beim Asylrecht und die Konflikte am Mittelmeer. „Der Arbeitstermin des deutschen Außenministers in Athen beschert ihm am Ende die ermutigende Erkenntnis, dass alte Narben und Verletzungen in der EU auch heilen können“, schreibt Johannes Leithäuser aus Athen.

Das gilt weniger für Maas‘ heutiges Reiseziel: Im englischen Kent trifft sich der deutsche Außenminister mit seinem Amtskollegen Dominic Raab, um über das europäisch-britische Verhältnis nach dem Brexit zu sprechen. Ob beim EU-Austritt des Vereinigten Königreichs der Kreml seine Finger im Spiel hatte, sollte derweil der „Russland-Bericht“ des parlamentarischen Geheimdienstausschusses klären. Die Erwartungen waren groß, nachdem die Regierung den Bericht mehr als sieben Monate zurückgehalten hatte, umso ernüchternder ist das Ergebnis. „Eher allgemein verweist der Bericht auf Desinformation moskaunaher Medien und Trolls“, schreibt unser Korrespondent Jochen Buchensteiner. Mitglieder des Geheimdienstausschusses sehen darin das eigentliche Thema: „Dass sich so wenige konkrete Informationen über Einflussnahmen aus Moskau präsentieren ließen, sei Ergebnis eines ‚Regierungsversagens‘.“