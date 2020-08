F.A.Z.-Newsletter : Bidens Nominierung, verdorrte Wälder, Spahns Gesundheitspakt

In seinem langen Politikerleben hat Joe Biden in der vergangenen Nacht auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten wohl die wichtigste Rede seines Lebens gehalten. Leicht hatte er es nicht: Er wurde unter anderem an Barack Obama gemessen, der am Tag zuvor geredet hatte. Und Biden musste es besser machen als Hillary Clinton auf dem Parteitag der Demokraten vor vier Jahren. Der Aufbruch von damals landete bekanntlich im Morast der Niederlage gegen Donald Trump. Erschwerend für Biden kam noch hinzu, dass er anders als Clinton nicht unter normalen, unter Vor-Corona-Bedingungen zum Kandidaten für die Nachfolge Donald Trumps nominiert werden sollte. Biden musste virtuell brillieren, bislang nicht unbedingt seine Stärke. Wer den roten Faden des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten nicht verlieren will, kann den Newsletter „Amerika wählt“ abonnieren. Andreas Ross, viele Jahre Korrespondent mit Sitz in Washington, heute Online-Politikchef, berichtet jeden Donnerstag über die amerikanische Politik.

Rechtzeitig vor dem „Erdüberlastungstag“ (am Samstag) waren Greta Thunberg und Luisa Neubauer zu Besuch im Kanzleramt. Wie nicht anders zu erwarten: Die Begegnung mit Angela Merkel war wenig ergiebig. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn sie zu dritt unseren „Podcast für Deutschland“ gehört hätten. Kathrin Jakob war im Taunus, um sich erklären zu lassen, wie sich die Erdüberlastung im Wald niederschlägt und wie knapp das Trinkwasser werden könnte – und was dagegen getan werden kann.