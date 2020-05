F.A.Z.-Newsletter : Bayerischer Grenzverkehr

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Mein Kollege Stefan Locke ist am Wochenende nach Stuttgart gereist, um sich ein Bild von einem der Epizentren der Anti-Coronaproteste zu machen. Und fragt sich, ob da gerade eine Art Pandemie-Pegida entsteht? Die zunehmenden Verschwörungstheorien rund um Corona werden sicher auch ein Thema sein, wenn das Bundeskabinett heute in Berlin berät. Und in Bayern besuchen Ministerpräsident Markus Söder, Bundes-Innenminister Horst Seehofer und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (alle CSU) die Grenze zu Österreich in Freilassing, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. Meine Kollegin Mona Jaeger schreibt in ihrer Leitglosse mit Blick auf die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen derweil sehr treffend, warum das Recht auf Meinungsfreiheit kein Recht darauf ist, auch ernst genommen zu werden.

Ein (r)echter Machtkampf spielt sich unterdessen gerade in der AfD ab, die nach dem Rauswurf des brandenburgischen AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden und Rechtsextremisten Andreas Kalbitz einmal mehr vor einer Zerreißprobe steht. In der ersten Runde hat der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen gesiegt, aber wie lange gilt das? Mein Kollege Markus Wehner schildert die Lage bei der AfD in seinem langen, profunden Stück und analysiert, ob Kalbitz‘ Rauswurf aus der Partei auch juristisch zu halten ist.

Und dann möchte ich Ihnen noch ein Lesestück meines Kollegen Daniel Deckers ans Herz legen: Heute vor 100 Jahren wurde Karol Wojtyla geboren, der die Welt als Papst Johannes Paul II. veränderte und zwischen 1978 und 2005 nicht nur Kirchengeschichte schrieb. Papst Franziskus feiert heute am Grab des „Mann des Jahrhunderts“ im Petersdom eine Messe zu seinem Gedenken. In seinem Stück analysiert Deckers, was das Revolutionäre an Johannes Paul II. war – und warum die Geschichte dieses ersten Polen auf dem Stuhl des Bischofs von Rom noch nicht geschrieben ist.

Und sonst: Beraten die Justizminister der Länder bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Wird in Koblenz der Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes wegen Foltervorwürfen fortgesetzt. Entscheidet das Landesverfassungsgericht in Stuttgart über die Zulassung eines Volksbegehrens für gebührenfreie Kitas. Wird in Tel Aviv fünf Jahre nach dem tödlichen Brandanschlag auf eine Palästinenserfamilie das Urteil im „Duma-Prozess“ gefällt.

Die Nacht in Kürze:

In einem Schlachthof im Landkreis Osnabrück sind 92 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Es handelt sich nicht um den ersten Problemfall in der deutschen Fleischindustrie.

Auch die ungewohnte zuschauerlose Kulisse konnte Bayern München nicht vom Weg abbringen: Bei Union Berlin haben die Münchner in üblicher Art und Weise 2:0 gewonnen.