F.A.Z.-Newsletter : Antworten auf die größten Fragen unseres Daseins

Eine neue Mars-Mission ist der erste Schritt eines atemraubenden Plans. Wer Corona übersteht, ist noch lange nicht gesund. Und Trump schadet sich abermals selbst. Was sonst wichtig wird am Donnerstag, steht im Newsletter für Deutschland.

Wer in den lauen Sommernächten dieser Woche in den Sternenhimmel blickt, dem dürfte es nicht schwer fallen, über eine der größten Fragen unseres Daseins zu grübeln: Gab oder gibt es Leben außerhalb unseres Planeten – irgendwo in den unendlichen Weiten des Universums? Den Anfang von zumindest einer Teilantwort sollen in den kommenden Jahren gleich drei neue Mars-Missionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, China sowie den Vereinigten Staaten liefern. Die ersten beiden sind bereits gestartet und an diesem Donnerstag will nun die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa einen Rover namens „Perseverance“ zu unserem Nachbarplaneten schicken. Vor allem die Nasa-Mission ist dabei der erste Schritt eines atemraubenden Plans, der bis zum Beginn der dreißiger Jahre realisiert werden soll: dem ersten Transport von Mars-Gestein zur Erde. Sibylle Anderl erklärt, warum diese Missionen Meilensteine der Wissenschaft und der Technologie sind und – mit Blick auf die Verletzlichkeit der Erde – Motivation sein können, globale Herausforderungen verantwortungsbewusst und transnational zu meistern.

Über die Herausforderung, die die Menschheit derzeit tagtäglich beschäftigten sollte (was viele nicht wahrhaben wollen und deswegen ohne Maske durch den Supermarkt schlendern oder im großen Kreis auf engem Raum Geburtstag feiern), wissen Wissenschaftler und Politiker auf der ganzen Welt leider immer noch zu wenig. Ein absehbarer Ausweg aus der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht und die Infektionsmeldungen der vergangenen Tage geben einen düsteren Ausblick auf den Herbst. Zwar haben in Deutschland mittlerweile fast 200.000 Menschen eine Covid-19-Infektion überstanden – doch fit sind viele von ihnen noch lange nicht. Manche leiden monatelang unter den unterschiedlichsten Beschwerden. Im Podcast für Deutschland spricht Kathrin Jakob unter anderem mit einem Betroffenen sowie dem Neurologie-Professor Peter Berlit über die Komplikationen, die das Leben nach einer Corona-Erkrankung für viele Menschen bereithält.