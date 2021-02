F.A.Z-Newsletter : Andauernde Krisen und starke Frauen

Aktualisiert am

Die Bundeswehr ist noch immer in Afghanistan – und wird es wohl bleiben. Der Westen sucht nach einer Reaktion auf die Drohung aus Iran. Die designierte WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala kann ein Vorbild sein. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Die Corona-Krise lässt so manches in den Hintergrund treten. Doch nun drängen zwei Dauerprobleme wieder auf die internationale Bühne.

Wie weiter in Afghanistan?

In diesem Jahr werden 20 Jahre seit den Terroranschlägen des 11. September vergangen sein. Die Bundeswehr ist noch immer in Afghanistan – und wird es wohl bleiben, ist es doch wahrscheinlich, dass die Nato ihre Ausbildungs- und Beratungsmission fortsetzt. Eine Entscheidung wollen die Nato-Verteidigungsminister bei ihrem heutigen Treffen allerdings, anders als ursprünglich geplant, diesbezüglich nicht treffen. Mit den Taliban ist vereinbart, dass sich alle ausländischen Streitkräfte bis Ende April zurückziehen. Das deutsche Mandat läuft Ende März aus.

Bleibt die Nato länger, könnten die Taliban ihren „Dschihad“ gegen die ausländischen Besatzer wiederaufnehmen – gegen eine stark geschrumpfte Nato-Truppe. Die Bundeswehr ist gewillt, den Einsatz fortzusetzen, trotz des wachsenden Risikos für die Soldaten. Ziehen die ausländischen Truppe hingegen ab, könnten die Taliban die Chance ergreifen, mit der jetzigen Regierung nicht mehr zu verhandeln, sondern – auf dem Schlachtfeld – die ganze Macht zu erobern.

Irans Atom-Verstoß mit Ankündigung

Teheran will von nächster Woche an die Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Behörde nicht mehr uneingeschränkt seine Uran-Anlagen kontrollieren lassen. Mit diesem Verstoß gegen das Atomabkommen will Iran die Vereinigten Staaten zwingen, die Wirtschaftssanktionen zurückzunehmen. Wie soll der Westen auf diese Drohung reagieren? Darüber beraten heute die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Amerikas.

Es hört nie auf

Im Vietnam-Krieg kam Tran To Nga in Kontakt mit Agent Orange, das die amerikanische Luftwaffe einsetzte. Nun klagt sie gegen die Hersteller – weil wegen des Gifts auch ihre Enkel noch leiden. Meine Kollegin Johanna Christner schreibt über diese beeindruckende Frau und ihre Mission der Ehre.

Es geht voran

Ngozi Okonjo-Iweala ist die erste Frau und die erste Afrikanerin an der Spitze der WTO. Die Nigerianerin möchte „Ergebnisse liefern“, dann werde es „auch für andere Frauen natürlich sein, ein solches Spitzenamt zu übernehmen.“ Sie spricht aus Erfahrung: Okonjo-Iweala war in Nigeria die erste Finanzministerin, seither folgten drei weitere Frauen. Darauf sei sie stolz: „Heute ist es kein Thema mehr, ob eine Frau oder ein Mann Finanzminister wird“, sagt sie im Interview.

Und sonst? Erwartet uns ein erster Vorgeschmack auf den Frühling. Veröffentlichen die UN im Vorfeld des UN-Umweltgipfels am 22. und 23. Februar einen Bericht über Biodiversitäts-, Verschmutzungs- und Klimakrisen. Soll der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Mars landen. Feiert Armin Laschet seinen 60. Geburtstag.

Die Nacht in Kürze

Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi hat eine Vertrauensabstimmung im Senat zu seinem Programm gegen die Corona-Krise mit großer Mehrheit gewonnen. Für die Draghi-Regierung und ihre Vorhaben stimmten am Mittwochabend 262 Senatoren, bei nur 40 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

In Spanien ist es bei Protesten gegen die Verhaftung eines Rappers wieder zu Ausschreitungen gekommen. Dem katalanischen Musiker wird Majestätsbeleidigung vorgeworfen.

Joe Biden gilt als Kritiker der israelischen Siedlungspolitik. Vergleichsweise spät hat er nun sein erstes Gespräch als Präsident mit Regierungschef Benjamin Netanjahu geführt. Biden habe Netanjahu gesagt, dass er beabsichtige, die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Israel in jeder Hinsicht zu stärken, erklärte das Weiße Haus.