F.A.Z.-Newsletter : An Weihnachten kommt das Frühjahr zurück

Britische Spielräume

Lässt sich der „No-Deal-Brexit“ doch noch vermeiden? Am Mittwochabend wird Boris Johnson in Brüssel erwartet, um mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über den (immer noch nicht ausgehandelten) Brexit-Deal zu pokern. Wirklichen Spielraum und genügend Zeit haben beide nach den monatelangen Verhandlungen der Unterhändler nicht mehr. Zum Jahresende werden die Briten aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion austreten. Am Dienstag einigten sich beide Seiten zumindest schon einmal über die Ausgestaltung des Nordirland-Protokolls im Brexit-Abkommen, das zuvor bei der EU für Empörung gesorgt hatte. Was Johnson damit nun in Brüssel erreichen kann, analysiert Jochen Buchsteiner.

Und sonst? Ist bei der Champions-League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul der Istanbuler Assistenztrainer Pierre Webo vom Vierten Offiziellen offenbar rassistisch beleidigt worden. Das Spiel wurde unterbrochen und soll am Mittwoch nachgeholt werden. Außerdem kämpft Borussia Mönchengladbach am Abend gegen Real Madrid um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Und Bayern München empfängt Lokomotive Moskau. Alle Partien können Sie wie gewohnt im FAZ.NET-Liveticker verfolgen.

Die Nacht in Kürze:

Das Oberste Gericht in Washington hat eine Klage des Trump-Lagers gegen den Wahlausgang im Schlüsselstaat Pennsylvania abgewiesen.

Bei einem Helikopterabsturz in den französischen Alpen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Nur der Pilot hat überlebt. Die Gruppe war im Rahmen einer Bergrettung unterwegs.

Amnesty International beklagt eine Verschlechterung der Menschenrechtslage im Zuge der Coronavirus-Pandemie.

