F.A.Z.-Newsletter : Alternativen zum Lockdown und digitale Dauerbaustellen

Am Wochenende war zumindest das Wetter gnädig. Sonne und Schnee sorgten bei vielen Menschen in Deutschland für Abwechslung im tristen Corona-Alltag. Zwar fällt in allen Bundesländern der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat er gar bereits die (ehemals) bedeutende Marke von 50 unterschritten. Von einem normalen Leben sind die Allermeisten jedoch weiter genauso weit entfernt wie von bierseligen Schunkelstunden am heutigen Rosenmontag. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat schon mal dem Osterurlaub in diesem Frühjahr eine Absage erteilt: „Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben.“ Kretschmers Aussage macht deutlich: Die Sorge vor den Virus-Mutanten bringt Impf- und Lockerungspläne ins Wanken. Es wird also höchste Zeit, sich etwas Neues zu überlegen, vielleicht ja mit Hilfe von Masken, Tests und Apps? So schlagen Forscher ein System aus massenhaften Corona-Tests vor, mit dem Getestete, Immune und Geimpfte sich frei in Friseursalons, Restaurants und Stadien bewegen könnten. Was spräche dagegen? Das dürften auch die Wirtschaftsvertreter fragen, die mit klaren Erwartungen in das Treffen mit Minister Altmaier am morgigen Dienstag gehen. „Wenn das nur ein Trostgipfel sein soll, macht das keinen Sinn“, sagte Handelsverband-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth – und pocht auf Öffnungsperspektiven und Verbesserungen bei den Hilfszahlungen.

Digitalunterricht als Dauerbaustelle

Zu einem immer größeren Problem entwickelt sich auch das Homeschooling. Waren im vergangenen Frühjahr noch viele Lehrer mit der Technik überfordert oder häuften sich die Bedenken über fehlenden Datenschutz, kommt es nun offenbar immer häufiger zu massiven Störungen. Immer wieder verschaffen sich Fremde Zugang zu Online-Konferenzen und beschimpfen Lehrer oder Schüler und sorgen dafür, dass der Unterricht abgebrochen wird. Schulleitungen im ganzen Land haben nun Brandbriefe an Eltern verschickt, um sie über Störungen zu informieren und an grundlegende Verhaltensregeln zu erinnern. Und da die Rezepte, die Schulleiter, Politiker und andere Verantwortliche präsentieren, eher hilflos anmuten, wird einfach darauf gehofft, dass die Sabotage bald ihren Reiz verliert, berichtet Corinna Budras. Der Digitalunterricht bleibt damit vorerst eine Dauerbaustelle.

Trumps Triumphalismus

Der amerikanische Senat hat Donald Trump vom Vorwurf der „Anstiftung zum Aufruhr“ rund um den Sturm auf das Kapitol in Washington freigesprochen. Das war zu erwarten. Doch, während der ehemalige Präsident darauf mit dem für ihn üblichen Triumphalismus reagierte, ringen die Republikaner nun weiter mit seinem politischen Erbe. Zwar erklärte Präsident Joe Biden das Urteil im Impeachment-Verfahren zum „Ende eines traurigen Kapitels“, doch bleibt Trump auch künftig eine Gefahr für die Demokratie in den Vereinigten Staaten. Das Verfahren hat bewiesen, dass die Trump-Taktik vom Chef der Republikaner-Fraktion, Mitch McConnell – erst der Freispruch, dann der Schlussstrich – nicht aufgehen kann. Denn er und seine Parteimitglieder waren in den vergangenen Trump-Jahren nicht nur Geschädigte, sondern Mittäter, kommentiert Andreas Ross. Und um jene „Abweichler“, die für eine Verurteilung Trumps gestimmt haben, wird es zunehmend einsam. Einigen wurde bereits mitgeteilt, sie hätten nun keine Partei mehr.

Und sonst? Trifft der FC Bayern nach seiner Reise zur Klub-WM nach Qatar in der Fußball-Bundesliga am Abend auf Aufsteiger Arminia Bielefeld (20.30 Uhr live im F.A.Z.-Ticker). Sprechen Alexander Armbruster und Carsten Knop in der neusten Folge des „Digitec“-Podcasts über die Zukunft des Bezahlens – mit und ohne Blockchain. Und wenn Sie wissen wollen, was es zum Thema Kurzarbeit, Homeoffice und Kinderbonus in der Steuererklärung für 2020 alles zu beachten gibt, sei Ihnen dieser Überblick wärmstens empfohlen.

Die Nacht in Kürze:

Zahlreiche Russen sind am Sonntag dem Aufruf des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu kleineren Protesten gegen Staatschef Wladimir Putin gefolgt.

Trotz des guten Abschneidens der Sozialisten dominieren die Befürworter der Unabhängigkeit bei den Regionalwahlen in Spanien.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 116 weitere Todesfälle verzeichnet.

