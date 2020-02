F.A.Z.-Newsletter : Alle Blicke nach Iowa

Nur etwas mehr als drei Millionen Menschen leben in Iowa, und doch schauen nun weltweit unzählige Augenpaare in Richtung des amerikanischen Bundesstaats, in dem die wichtigen Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur anstehen. Es wird dabei auch ums Alter der Kandidaten gehen, weniger bei den Republikanern, denn dass Donald Trump wieder ins Rennen geschickt wird, gilt trotz seiner 73 Jahre als gesichert – er muss keine echte parteiinterne Konkurrenz fürchten. Bei den Demokraten hingegen kämpfen vor allem der 78 Jahre alte Senator Bernie Sanders, der bereits einen Herzinfarkt erlitten hat, und der 77 Jahre alte Joe Biden um die Herausforderer-Krone. Sowohl in Iowa als auch in New Hampshire, wo die zweite Vorwahl am 11. Februar stattfindet, liegt Sanders, der für viele zentristische Demokraten zu links und zu „sozialistisch“ ist, (im Durchschnitt) in Umfragen vorne. Sein Alter scheint die Jungen bisher wenig abzuschrecken – vielleicht auch, weil Alter zwar mit einiger Sicherheit Gebrechlichkeit und mit einiger Unsicherheit Starrsinn bedeuten kann, dafür aber auch größere Abgeklärtheit, mehr Erfahrung und weniger Ego. Die ersten Ergebnisse, die bei den „Caucus“ genannten Parteiversammlungen (die unter anderen in Schulen oder Sporthallen stattfinden) ermittelt werden, sollten am Dienstagmorgen mitteleuropäischer Zeit vorliegen. Für einen kurzen Überblick über die Kandidaten, die echte Chancen im Rennen in Iowa haben – dazu gehören noch Elizabeth Warren und Pete Buttigieg – empfehle ich Ihnen das Video von Simon Riesche. Wenn Sie zudem ein bisschen Iowa-Atmosphäre aufsaugen möchten, klicken Sie mal hier hinein.

Das Coronavirus beschäftigt uns alle weiter, auch wenn Deutschland nach wie vor glücklicherweise nicht stark betroffen ist. Neben den bereits gemeldeten Fällen in Bayern haben sich zwei der China-Rückkehrer, die am Samstag mit einem Bundeswehrflugzeug aus Wuhan nach Frankfurt geflogen worden waren, infiziert. Sie wurden in die Uniklinik Frankfurt gebracht, befinden sich aber nach Angaben der Ärzte in „gutem gesundheitlichen Zustand“. In China sieht die Lage schwieriger aus, hier schnellte zuletzt die Zahl der Infizierten und Sterbefälle nach oben. Neben der medizinischen Seite birgt das Thema für China einigen politischen Sprengstoff. Ich hatte in den vergangenen Tagen selbst chinesische Gäste im Haus, und es war interessant, sich mit ihnen über das Krisenmanagement der chinesischen Staats- und Parteiführung zu unterhalten. Als sie vor zweieinhalb Wochen in China ins Flugzeug stiegen, so erzählten sie, fühlten sie sich von der chinesischen Regierung schlecht informiert, Peking hatte versucht, Informationen zum Ausmaß unter dem Deckel zu halten. Mittlerweile ist das Pendel in die andere Richtung geschlagen, ihre Skepsis ist der Sicherheit gewichen, dass die starken Maßnahmen der Regierung die richtigen seien – und Peking alles im Griffe habe. Sicherlich eine Einzelmeinung, aber eine, die häufiger vorkommen dürfte. Wie die Staatspartei versucht, die Unzufriedenheit vieler Chinesen mit dem Krisenmanagement in Zustimmung umzumünzen, obwohl es nicht nur bei diesem Thema kräftig im Gebälk Pekings knirscht, hat mein Kollege Hendrik Ankenbrand, Wirtschaftskorrespondent der F.A.Z in China, in einem aufschlussreichen Stück für Sie aufgeschrieben.

Die Kansas City Chiefs gewannen zum ersten Mal seit 1970 den Super Bowl im Spiel gegen die San Francisco 49ers. Die 54. Auflage des American-Football-Spektakels haben in der vergangenen Nacht wieder so viele Menschen im Fernsehen und anderswo geschaut, wie dies bei keinem anderen einzelnen Sportereignis der Fall ist. Und, wie ich in diesem Stück meines Kollegen Jan Ehrhardt lernen durfte, der für Sie aus Miami berichtet: Es werden am Super-Bowl-Wochenende rund 1,4 Milliarden Chickenwings gegessen. Sehr sportlich! Zudem möchte ich Ihnen noch den aktuellen Digitec Podcast meiner Kollegen Carsten Knop und Alexander Armbruster ans Herz liegen, der sich mit einem für Frankfurt schmerzlichen Thema befasst: dem Wegzug der Automesse IAA. Heute ist natürlich wieder Podcast-für-Deutschland-Tag: Ab 17 Uhr gibt es hier das Wichtigste vom Tage, wie üblich mit einem frischen Blick auf die Themen, die Sie interessieren.

Und sonst: Werden die Abschlussplädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump gehalten. Bittet die Kanzlerin die Chefs der vier großen Handelsketten und der Verbände zum Rapport. Es geht um die Frage, ob die Supermarktketten die Bauern zu schlecht behandeln. Präsentieren die EU und Großbritannien nach dem Brexit Eckpunkte für die Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen. Kommt der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Berlin und trifft sich mit der Kanzlerin. Treffen in der Zweiten Liga der VfL Bochum und der HSV aufeinander.

Vor seinem Besuch in Berlin warnt der österreichische Kanzler Kurz davor, Einnahmen aus einer europäischen Transaktionssteuer zur Finanzierung der Grundrente einzuplanen. Seine Regierung werde „alles tun,“ um die deutsch-französischen Pläne zu verhindern.

Die Polizei geht nach einer Messerattacke im Süden von London von islamistischem Terror aus. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen – er soll bis vor kurzem wegen Terrordelikten im Gefängnis gesessen haben.