F.A.Z.-Newsletter : 100 Milliarden gegen Corona-Folgen

Wie sollten 100 Milliarden Euro am besten verteilt werden? Diese Frage muss heute die große Koalition beantworten. In Amerika ist Corona derweil in den Hintergrund geraten. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Heute werden 100 Milliarden Euro verteilt. Sind wir ehrlich, niemand kann sich diese Summe vorstellen. Mit diesen 100 Milliarden will die große Koalition an diesem Dienstag die Folgen der Coronavirus-Krise für die deutsche Wirtschaft vom Pizzabäcker bis zum Automobilkonzern lindern. Allerdings gehen die Vorstellungen von Union und SPD weit auseinander, wenn es darum geht, welche Maßnahmen am besten geeignet sind. Was meinen Sie? Müssen Unternehmen unterstützt, Familien (einmalig 300 Euro pro Kind) und Kommunen entlastet werden? Brauchen wir Kaufprämien für Autos, soll der Soli früher abgeschafft werden oder müsste Deutschland nicht vielmehr in Digitalisierung, Infrastruktur, Innovation und Forschung investieren? Ich persönlich finde ja die italienische Lösung charmant. Dort werden neue Fahrräder mit bis zu 500 Euro und Solardächer mit noch viel mehr Euros unterstützt. Na ja, zum Glück entscheide ich nicht, sondern unsere Demokratie ringt, und am Ende der Beratungen der großen Koalition profitieren hoffentlich diejenigen, deren Not durch Corona am größten ist. Wir alle werden dieses Konjunkturpaket in den kommenden Jahren mit unseren Steuern bezahlen müssen. Deswegen dürfen wir gute Argumente erwarten.

In den Vereinigten Staaten ist trotz über 104.000 Toten (noch eine unvorstellbare Zahl) der Kampf gegen die Corona-Krise und ihre Folgen aufgrund der Eskalation der Gewalt auf den Straßen in den Hintergrund getreten. Majid Sattar war in Atlanta und berichtet eindrucksvoll, wie die Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms angesichts der Polizeigewalt gegen Afroamerikaner öffentlich Worte an ihren Sohn richtet: „Junge, bleib zu Hause. Ich kann dich nicht beschützen.“ Der Rassismus in Amerika füllt in den Universitätsbibliotheken Regale, schreibt unser Amerika-Korrespondent in seinem Kommentar. Änderung ist nicht in Sicht, deshalb ist die Wut auf den Straßen echt, sie wird weder von Neonazis provoziert, noch von der „Antifa“ gesteuert. Die Städte müssen nun mit einer Mischung aus Strenge und Dialog versuchen, die Ausschreitungen und Plünderungen zu stoppen. Auf Hilfe aus Washington dürfen sie nicht hoffen. Politische Führung gibt es in Trumps Amerika nicht. Die „New York Times“ hat unterdessen die letzten 8 Minuten und 46 Sekunden im Leben von George Floyd nachgezeichnet – nichts für schwache Nerven, aber knallharter Journalismus.