F.A.Z.-Newsletter : Das Phänomen der harten Hunde

Es gibt auch gute Nachrichten. Der Hauptstadtflughafen BER darf im Herbst den Betrieb aufnehmen. Die Baubehörde hat jetzt die Genehmigung für das Hauptterminal erteilt. Und wie könnte es anders sein, dass diese Genehmigung just zu einem Zeitpunkt kommt, da es mit dem Flugverkehr nicht weit her ist. Die Eröffnung ist aber auch erst für den 31. Oktober geplant. In Corona-Tagen ist das allerdings eine Ewigkeit.

Österreich geht weiter voran. In wenigen Tagen sollen nicht nur die Ausgangsbeschränkungen fallen, sondern auch kleine Gruppen unter zehn Personen wieder Kontakt haben dürfen. Selbst die Abstandsregeln sind anders: einen Meter statt der in Deutschland üblichen 1,5 bis 2 Meter. Und auch Hotels und Restaurants sollen in absehbarer Zeit wieder öffnen dürfen. Stephan Löwenstein beschreibt eine fast schon wieder heile Welt. Österreich ist auch deshalb ein Phänomen, weil es sich ähnlich wie mit Bayern verhält: Es regiert ein „harter Hund“, aber mit den Lockerungen geht es genauso forsch voran wie in anderen Ländern, nur dass die dafür heftig kritisiert werden. Markus Söder ist da fast noch der größere Virtuose als Sebastian Kurz: Er kann ausführlich und entschlossen vor Leichtsinn warnen, um gleich im Anschluss weitere Lockerungen zu verkünden. In Deutschland betrifft das weiterhin vor allem die Frage nach den Kindertagesstätten und Schulen, über die sich die Familien- und die Kultusminister ausgetauscht haben.