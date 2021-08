F.A.Z. Frühdenker : Wo das Wohnungsangebot noch steigen muss

Nicht alle deutschen Großstädte sorgen für mehr Wohnungen. Die Maskenpflicht in vielen Bereichen könnte bis Frühjahr 2022 bleiben. Und in Belarus beginnt der Prozess gegen Maria Kolesnikowa. Der F.A.Z. Frühdenker.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Corona und der Plan „Flatten the curve 2.0“

Das Bundesgesundheitsministerium plant das baldige Ende kostenfreier Corona-Schnelltests. Das Tragen von Masken soll bis 2022 vielerorts verpflichtend bleiben.

Maskenpflicht: „Eine vierte Welle kündigt sich an – wenn auch noch (!) auf niedrigem Niveau“, heißt es in einem der F.A.Z. vorliegenden Bericht von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für Bundesländer und Bundestag. Deswegen müssten sich Bundesbürger darauf einstellen, bis mindestens Frühjahr 2022 in Zügen oder Bussen und beim Einkaufen zum Tragen von Schutzmasken verpflichtet zu sein. Auch dann, wenn sie geimpft, getestet oder genesen sind. Außerdem soll ab September „die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen in ganz Deutschland generell nur unter Einhaltung der 3-G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) möglich sein“. Dazu zählten beispielsweise Innengastronomie, Hotelübernachtungen oder auch körpernahe Dienstleistungen.