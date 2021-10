F.A.Z. Frühdenker : Wie geht es mit der CDU weiter?

Aktualisiert am

SPD, Grüne und FDP geben erste Statements zu den Sondierungen. Großbritannien will offenbar im Brexit-Streit den Druck erhöhen. Und zwei Waffenhersteller treffen sich vor Gericht. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst.





Die CDU will ihren gesamten Vorstand schon bald neu wählen. Wann das geschieht und in welcher Form die Parteibasis einbezogen wird, ist noch unklar.

Um die Jahreswende: Am 30. Oktober soll eine Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden über eine Beteiligung der Mitglieder an der Neuaufstellung der Partei diskutieren. Ob dann eine Mitgliederbefragung stattfinden wird, soll der Parteivorstand Anfang November beschließen. Erst wenn klar ist, wie zeitaufwendig die Einbindung der Mitglieder sein wird, kann der genaue Zeitpunkt für einen Parteitag festgelegt werden, der laut Satzung die neue Führung wählen muss. Ob der angestrebte Termin um die Jahreswende zu halten sein wird, entscheidet sich demnach erst in den kommenden Wochen. Regulär währt die Amtszeit des Parteivorstandes noch bis Januar 2023.