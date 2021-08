F.A.Z. Frühdenker : Welche Länder profitieren vom Sieg der Taliban?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Panische Flucht aus Afghanistan

2. China frohlockt nach dem Sieg der Taliban

3. 30 Milliarden Euro für Hochwasseropfer geplant

4. Neue Corona-Regeln in zahlreichen Bundesländern

5. Stau vor Chinas Häfen

6. In Amerika wird das Wasser knapp

7. R. Kelly vor Gericht

Der Westen versucht so schnell wie möglich Menschen aus Kabul zu retten. Bei ihrer ersten Pressekonferenz geben sich die Taliban milde.

600 statt 134 Passagiere: Mit einem überladenen Militärtransportflugzeug haben die Amerikaner Menschen aus Kabul geflogen. Auch die deutsche Luftwaffe ist im Einsatz und versucht möglichst viele Menschen zu retten. Am Dienstag wurden mehr als 250 Menschen ausgeflogen. In Frankfurt landete am frühen Mittwochmorgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Menschen. In Kabul startete zudem am Dienstagabend ein dritter Evakuierungsflug mit 139 Menschen an Bord. Die US-Luftwaffe leitete derweil eine Untersuchung zu dem tödlichen Chaos rund um den Abflug einer ihrer Maschinen in Kabul ein. Wie die Luftwaffe mitteilte, seien nach der Landung der Maschine in Katar „menschliche Überreste“ im Fahrwerkschacht entdeckt worden.